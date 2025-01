Uppgifter: Alexander-Arnolds signatur nära för Real Madrid

Real Madrid vill ha Trent Alexander-Arnold redan i januari.

Nu ser de också ut att närma sig en signatur från Liverpool-spelaren.

Enligt spanska Relevo kan ytterbacken skriva på ett förhandskontrakt under de kommande dagarna.



Trent Alexander-Arnold, 26, är på väg att lämna Liverpool. Stjärnan, vars konktrakt går ut till sommaren, har tidigare uppgets vara nära en övergång till Real Madrid. Uppgifterna har gjort gällande att det skulle handla om en gratisvärvning i sommar, men nu kan en ny vändning i historien vara på gång.



Under tisdagen rapporterade Sky Sports att Liverpool ska ha avböjt en förfrågan från Real om att värva Alexander-Arnold redan i januari. Enligt uppgifterna ska Premier League-klubben meddelat spanjorerna att ”TAA” inte är till salu.



Detta följdes upp av rapporter från The Telegraph som menade att huvudstadsklubben ska vara beredda att erbjuda Liverpool 20 miljoner pund (drygt 270 miljoner kronor) för att släppa Alexander-Arnold i vinter. Det är för närvarande okänt om Liverpool kommer att acceptera budet.



Under kvällen kommer nya uppgifter, denna gång från spanskt håll. Det är Relevo som menar att en övergång närmar sig och att ett förhandskontrakt kan komma att skrivas under de kommande dagarna.



Den spanska sajten menar att förhandlingarna är på gång men att ”TAA:s” signatur saknas. Vidare ska Liverpool vara medvetna om utvecklingen då de har fått information från Madrid-klubbens ledning.



Alexander-Arnold har gjort fem assist på 22 matcher för Liverpool denna säsong. Totalt har han spelat 332 matcher för klubben sedan han fick sitt genombrott 2017/18.

Liverpool leder Premier League.