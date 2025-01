Uppgifter: Casemiro aktuell för flytt från United

Casemiro har varit Manchester United trogen sedan 2022.

Nu kan han vara på väg bort.

Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano kan brassen tänka sig att flytta redan denna vinter.

Det var år 2022 som Casemiro bytte Real Madrid mot Manchester United. Under somaren ryktades brassen bort från United men blev kvar.



Det behöver han dock inte bli denna vinter. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano kan Casemiro vara på väg bort redan denna vinter.



Romano skriver på X att en flytt är aktuell under det nyss öppnade vinterfönstret men också i det kommande sommarfönstret.



Vilken klubb 32-åringen kan tänkas flytta till framkommer inte men enligt UOL är han aktuell för Al Nassr i Saudiarabien.



Den tidigare Real-spelaren har gjort 15 mål och nio assist på 105 matcher för Manchester United och sitter på kontrakt till och med sommaren 2026.



Två av Casemiros lagkamrater, Victor Nilsson Lindelöf och Christian Eriksen, uppges också vara aktuella för en flytt under vintern.