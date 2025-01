Uppgifter: City har lagt bud på Marmoush

Manchester City har lagt ett inledande bud på Eintracht Frankfurts anfallare Omar Marmoush, enligt uppgifter från transferexperten Fabrizio Romano.

Förhandlingar ska pågå i detta nu.



Den 25-årige egyptiern Omar Marmoush har imponerat med 19 mål och 12 assist på 25 matcher denna säsong och ryktas nu vara nära en flytt.



Enligt uppgifter har City och Marmoush redan enats om de personliga villkoren, men Eintracht sägs kräva 80 miljoner euro för att släppa honom. Förhandlingar pågår mellan klubbarna, men enligt Romano är Citys första bud lägre än Eintracht Frankfurts värdering av Marmoush.

City uppges dock vara optimistiska om att nå en överenskommelse, med förhoppningar om att affären kan bli klar redan denna vecka.



Marmoush har ett kontrakt med Eintracht Frankfurt som sträcker sig till sommaren 2027.





🚨🔵 EXCL: Manchester City submitted their official bid for Omar Marmoush.



It’s still below Eintracht expectations but understand the clubs are negotiating with optimism.



Fee being discussed with hope to seal the deal this week.



