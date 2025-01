Uppgifter: David Moyes nära Everton

I torsdags fick Sean Dyche sparken från Everton.

En dag senare uppges nu ”The Toffees” ha hittat sin ersättare.

Det är The Times som skriver att David Moyes bara är detaljer från jobbet.

Med ett par timmar kvar till avsparken mellan Everton och Peterborough i FA-cupen fick hemmalagets tränare, Sean Dyche, sparken.



Tätt inpå beslutet uppgav The Athletic att Everton skulle träffa David Moyes.



Detta är uppgifter som nu byggs vidare med att The Times menar att allt pekar på att det blir 61-åringen som tar över krisklubben. Enligt tidningen är Moyes bara detaljer från att presenteras med det som är ett två och ett halvt års långt avtal.



Vidare skriver The Times om att det sannolikt kommer att bli offentligt innan Everton spelar mot Aston Villa på onsdag.



Tidigare i sin tränarkarriär har David Moyes basat för klubbar som West Ham, Everton (mellan 2002 och 2013), Manchester United, Preston North End, Sunderland och Real Sociedad.