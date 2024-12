Uppgifter: Djurgården nobbar Kina-bud på Hümmet

Deniz Hümmet imponerade stort i Djurgården med sina 14 allsvenska mål.

Nu har Blåränderna, enligt Expressen, mottagit ett bud på anfallaren från Kina.

Det är Tianjin Jinmen Tiger FC som är intresserade – men Djurgården har tackat nej.

Inför säsongen värvade Djurgårdens IF in anfallaren Deniz Hümmet som bosman.



Under den gångna säsongen stod 28-åringen för en 14 allsvenska mål och var en stor bidragande faktor till Dif:s fjärdeplats och framgångar i Europa Conference League.



Nu uppges Djurgården ha mottagit ett bud på anfallaren från den kinesiska klubben Tianjin Jinmen Tiger FC.



Det menar Expressen att Djurgården, med sportchef Bosse Andersson i spetsen, ska ha tackat nej till.



Hur stort budet är framgår inte av uppgifterna.



Under måndagen rapporterade även Tuttosvenskan att Hümmet är av intresse för flera klubbar i Kina och Sydkorea.



Anfallaren har kontrakt med Djurgården till och med 2026. I den kinesiska klubben finns även den tidigare Dif-spelaren Albion Ademi.