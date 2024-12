Uppgifter: Fritzson jagas av grekiska OFI Kreta

Ludvig Fritzons kontrakt med Brommapojkarna går ut vid årsskiftet.

Enligt uppgifter till Expressen har den grekiska klubben OFI Kreta kontaktat Fritzon för att diskutera en eventuell framtid tillsammans.



Mittfältaren Ludvig Fritzson, 29, sitter på ett utgående kontrakt med IF Brommapojkarna och står inför ett avgörande karriärval. Enligt uppgifter till Expressen har den grekiska klubben OFI Kreta, som ligger sjua i ligan, tagit kontakt med Fritzson för att diskutera en övergång inför vårsäsongen.

Samtidigt har Brommapojkarna erbjudit Fritzson en kontraktsförlängning och hoppas fortfarande på att behålla sin lagkapten. Än så länge har mittfältaren dock inte tagit något beslut om sin framtid.

Fritzson anslöt till IF Brommapojkarna från Östersunds FK inför säsongen 2023. Sedan dess har han gjort elva mål och sex assist på 68 tävlingsmatcher. Under den gångna säsongen bar han dessutom kaptensbindeln.

Förutom IF Brommapojkarna och Östersunds FK har Fritzson representerat Degerfors IF och Tibro AIK FK under sin karriär.

Nu återstår att se vad Fritzon väljer att göra.