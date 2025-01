Uppgifter: Gyökeres pris fastställt – blir kvar till sommaren

Viktor Gyökeres är ett av transfermarknadens hetaste namn.

Trots det blir han nu kvar i Lissabon fram till sommaren.

Enligt portugisiska Record kommer Sporting då att ha sänkt priset till 70-75 miljoner euro (omkring 800-860 miljoner kronor).

Det var tidigare i veckan som den spanska tidningen AS uppgav att Viktor Gyökeres, 26, vill stanna i Sporting och Portugal fram till sommaren. Detta trots att han är en av de spelarna som omgärdas av flest flyttrykten.



Nu kommer portugisiska Record med liknande uppgifter och bidrar även med ny information. Enligt klubbpresidenten Frederico Varandas är Sporting beredda att tacka nej till bud under vinterfönstret och planerar istället att sälja sin striker under sommaren – men för en billigare peng.



Då sägs Sporting sänka priset på den svenska guldbollenvinnaren och släppa honom för 70-75 miljoner euro, eller 800-860 miljoner kronor. Detta sägs även vara överenskommet mellan Gyökeres och Sporting.



Viktor Gyökeres utköpsklausul sägs ligga på 100 miljoner euro, vilket är över en miljard kronor. Hans avtal med den portugisiska storklubben sträcker sig fram till sommaren 2028.



I den portugisiska ligan står Gyökeres noterad för 18 mål och tre assist på 16 matcher denna säsong.