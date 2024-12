Uppgifter: Imam Jagne klar för IFK Göteborg

Från Mjällby till IFK Göteborg.

Den resan gör Imam Jagne.

Sportbladet skriver nämligen att 21-åringen är klar för Blåvitt – och kostar drygt fem miljoner kronor.

Imam Jagne, 21, är ett namn som IFK Göteborg har velat plocka in till nästa säsong där Blåvitts tränarteam, Stefan Billborn och Joachim Björklund, ser anfallaren som en viktig del av lagbygget inför säsongen 2025.



Turerna har varit många kring Jagnes flytt och så sent som förra veckan kunde FotbollDirekt avslöja att Mjällby kräver tio miljoner kronor för att släppa Hisinge-sonen.



Enligt Sportbladet är övergången nu klar och kommer att kosta Blåvitt omkring fem miljoner kronor. Detta exklusive ett antal prestationsbaserade bonusar.



Vidare skriver tidningen att Jagne förväntas att genomföra läkarundersökningen under fredagen och sedan skriva på kontraktet.



Imam Jagne anslöt till Mjällby AIF i början av 2023. Dessförinnan spelade han i Evertons U18-lag, som han lämnade Häcken för 2020. I Mjällby står anfallaren noterad för 44 tävlingsmatcher, fyra mål och fyra asssist.