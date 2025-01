Uppgifter: Ny klubb med i jakten på Pittas

Ioannis Pittas ses som förlorad för AIK.

Frågan är dock var han kommer att gå?

Enligt Sportbladet har en fjärde klubb gett sig in i jakten på anfallaren.

AIK är på väg mot en mycket tung förlust. Ioannis Pittas, 28, är mycket nära att lämna fjolårets allsvenska trean.



Enligt FotbollDirekts källor står det in i det längsta mellan CSKA Sofia i Bulgarien och polska Legia Warzawa.



Båda klubbarna uppges signalera en vilja att betala AIK 1,5 miljoner euro, motsvarande 18 miljoner kronor för cyprioten.



Den sista klubben som har omnämnts är sydkoreanska Jeonbuk Hyundai.



Under onsdagen rapporterar Sportbladet att en fjärde klubb har gett sig in i jakten på anfallaren.



Enligt tidningen står det inte klart vilken klubb det handlar om, men den ska ha rubbat en försäljning till CSKA Sofia i sista stund.



Ett beslut i frågan väntas ta under torsdagen eller fredagen och affären sägs, enligt uppgifter till FotbollDirekt, inbringa 18 miljoner kronor.



– Inget är klart gällande Ioannis Pittas. Det har dykt upp en ny klubb nu också och vi får se om det kommer med ett bra bud, säger Thomas Berntsen till Sportbladet.



Ioannis Pittas anslöt till AIK från Apollon Limassol under sommaren 2023. Anfallaren stod för 14 mål och två assist på 30 allsvenska matcher i fjol.