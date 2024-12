Uppgifter: United vill ta in konkurrens – Leeds-keepern huvudvalet

André Onana har vaktat kassen i alla ligamatcher.

Nu vill Manchester United ta in mer konkurrens för målvakten.

Enligt både The Sun och Manchester Evening News är United intresserade av Leeds Illan Meslier.

André Onana fick en tung första tid i Manchester United efter att ha anslutit från Inter under sommaren 2023. Målvakten har ryckt upp sig, och denna säsong har han hållit United kvar i flera matcher. 28-åringen har vaktat kassen i samtliga ligamatcher, men i kvartsfinalen av ligacupen mot Tottenham i veckan fick andremålvakten Altay Bayindir chansen från start.

Trots den kontinuerliga speltiden har Onana stått för några bottennapp, och Bayindir övertygade inte i ligacupen. Nu uppges United titta på att ta in mer konkurrens om målvaktsposten.

Enligt rapporter från England har storklubben börjat sätta ihop en lista över tänkbara allternativ. Enligt både The Sun och Manchester Evening News ska Leeds-målvakten Illan Meslier, 24, var högt upp på listan.

Uniteds målvaktsscout Tony Coton ska vara en beundrare av den 24-åriga fransmannen. Även John Victor i Botafogo i Brasilien ska vara ett tänkbart allternativ.

Meslier har spelat samtliga matcher i The Championship för Leeds. Han har släppt in 15 mål på 22 matcher och hållit tolv nollor under höstsäsongen.