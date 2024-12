FD:s avslöjande bekräftat – Kiarash Livani klar för ÖFK

Under söndagen kunde FotbollDirekt avslöja att Kiarash Livani tar över Östersunds FK.

Nu kommunicerar klubben att så är fallet.

– Jag känner mig väldigt stolt över att få den här möjligheten, säger Livani till ÖFK.

Det var under söndagen som FotbollDirekt kunde avslöja att Kiarash Livani var klar för jobbet som huvudtränare i Östersunds FK. Detta efter att Fotbollskanalen uppgett honom som en huvudkandidat tidigare under veckan.



Nu står det klart att 30-åringen tar över klubben, vilket ÖFK kommunicerar under måndagen.



– Fotbollen har varit en stor passion från pappas sida då min farbror spelade i Irans landslag. Från att jag var liten har jag andats och levt fotboll, vilket är något jag har tagit med mig, säger Kiarash Livani till Östersunds hemsida och fortsätter:

– Jag känner mig väldigt stolt över att få den här möjligheten. Vi ska fokusera väldigt mycket på att varje dag, bli en dag bättre i varje moment i träning. Vi ska skapa en kultur med väldigt mycket passion och kravställning som kommer leda till bra resultat.



Kiarash Livani var tidigare assisterande tränare i Sandviken under 2023 och bidrog till lagets sjätteplats i superettan. Nu köps han alltså ut från sitt kontrakt och tar över Östersunds FK – som nyligen säkrade sin plats i superettan via kval.