Landskrona bekräftar: Kvist på provspel

Bertram Kvist, 19, testar lyckan i Landskrona Bois.

Det kunde FotbollDirekt och Tipsbladet avslöja under torsdagen.

Något som bekräftas av superettan-klubben.

Det var under torsdagen som FotbollDirekt, tillsammans med systertidningen Tipsbladet, kunde rapportera att Bertram Kvist, 19, fortsätter att testa lyckan i Sverige. Talangen bröt nyligen sitt kontrakt med den danska storklubben Brøndby, och i förra veckan provtränade han med Trelleborgs FF.

Under torsdagen var 19-åringen på provträning i Landskrona Bois, kunde FotbollDirekt och Tipsbladet rapportera. Något som senare under dagen bekräftades av superettan-klubben. Kvist kommer även att träna med Bois under fredagen.

”Idag tränade Bertram Kvist med A-laget. Dansken är en offensiv mittfältare, som har fått sin fostran i Brøndby, och han finns med i träning även i morgon och på lördag. Lycka till!”, skriver Landskrona Bois i sina sociala medier.

— Landskrona BoIS (@landskronabois) January 16, 2025

Under Bertram Kvists år i Brøndby gjorde han totalt två A-lagsmatcher. Han har även representerat Danmarks i U16-, U17 och U18-landslag.