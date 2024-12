Officiellt: Malmö FF säljer Diagne till VSK

Den 21-åriga mittfältaren Mamadou Diagne kommer att lämna Malmö FF:s verksamhet.

Detta för att spela i Västerås SK i fyra år.

Detta kommunicerar båda klubbarna under tisdagen.

Efter att ha värvats in till Malmö FF från Senegalesiska Etoile Lusitana de Dakar år 2021 har Mamadou Diagne haft svårt att slå sig in i A-laget.



Det förstå året tillbringade mittfältaren i klubbens P19-lag innan han 2023 lånades ut till Ettan-klubben BK Olympic. I år har 21-åringen varit utlånad till Skövde AIK där han stod för fyra mål och en assist i superettan.



Nu står det klart att MFF säljer Diagne till Västerås SK där spelaren har skrivit på ett fyraårskontrakt med klubben som åkte ur allsvenskan i år.



– Jag vet att Västerås SK var intresserade förra året och jag var sugen på att göra flytten redan då. Jag pratade med managern Kalle Karlsson för någon vecka sedan och nu är jag väldigt lycklig över att ha signat för den här klubben som har ett så fint supporterstöd. Jag är väldigt förväntansfull och tror att det blir en bra plats för mig att utvecklas. Coachen har berättat hur laget vill spela och hur vi kommer att ta oss an ligan nästa år, jag tror att det passar mig. Förhoppningsvis kan jag hjälpa klubben att ta sig tillbaka till Allsvenskan. Jag ser fram emot att träffa mina nya lagkamrater, managern, resten av staben och alla supportrar!, säger Diagne på VSK:s hemsida.



Kalle Karlsson, manager i VSK:



– Vi har haft koll på Mamadou en längre tid. Det var Alexander Rubin (assisterande tränare) som upptäckte honom våren 2023 när han spelade för BK Olympic och vi undersökte möjligheterna att värva honom förra vintern. Han är en tvåvägsmittfältare, en ”åtta”, som hos oss kommer att kunna användas både som offensiv mittfältare och lite längre ned i planen. Vi ser stor potential i Mamadou om vi kan få honom att hitta rätt i vårt system, säger Karlsson till VSK.

Det blev som sagt fyra mål och en assist för Diagne med Skövde AIK i superettan – och detta på 22 spelade matcher med ett Skövde som slutade sist.