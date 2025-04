ÖSK-tränaren manar till lugn: ”Kan inte prata om kris”

Tre matcher, noll poäng – är det kris i Örebro SK?

Nej, inte om man frågar tränare Sreten Kenic.

– Det finns ett bra citat från basketspelaren Giannis Antetokounmpo från när han hade förlorat playoff; “Är det kris när Michael Jordan inte blev mästare varje år?”, säger han till FotbollDirekt.

Örebro SK är inne i en nybyggnadsfas. Den nytillträdde sportchefen Enes Ahmetovic kom in under vintern och byggde om stora delar av truppen, och med sig från IFK Värnamo tog han akademitränaren Sreten Kenic, 39, för att styra ÖSK på rätt bana.

Än så länge har projektet inte givit utdelning. Den anrika klubben har förlorat de två inledande matcherna i superettan, och under tisdagskvällen kom ännu en förlust när Helsingborgs IF avgjorde sent.

– Jag mår inte bra nu. Men det kommer bli bra, säger Kenic till FotbollDirekt.

Efter en match som stod och vägde under långa perioder kom gästande HIF:s ledningsmål efter en jättetavla av 18-årige målvakten Buster Runheim, som fick chansen från start för första gången efter några svajiga ingripanden av Malte Påhlsson. På övertid satte inbyte Oscar Aga spiken i kistan med sitt och Helsingborgs andra mål för kvällen.

– Det gör verkligen ont. Jag kunde inte sova inatt. Jag låg och tänkte på vad som gick snett och vad vi kunde göra bättre. Det gör ont för att motståndarna inte skapar någonting mot oss. Det var vår felpass som ledde till målchans. Om motståndarna spelar ut oss och skapar mycket – okej, då är det något fel i vår positionering eller i vårt försvarsspel. Det är lättare att justera, säger Kenic.

Efter tre omgångar är ÖSK, som spelade i allsvenskan så sent som 2021, jumbo i superettan med ett tomt poängsaldo.

Vad behöver ni göra annorlunda?

– Vi fortsätter att bygga vidare på vår spelidé, som kräver både tålamod och tid för att verkligen sätta sig. Det är en process. Vi är ett ungt lag och det finns några spelare som spelar i superettan för första gången och de behöver anpassa sig till tempot och nivån.

Sreten Kenic fortsätter:

– Vi möter motståndare med både rutin och erfarenhet av spel tillsammans på den här nivån. Det är lag som redan har sin identitet och rutin. Vi kommer att växa. Vi bygger nytt och vi har 60 procent nya spelare. Överlag är jag glad över spelarnas utveckling. De tar steg för varje vecka. Jag har stor tro på mina spelare. De kommer att växa under säsongen. Samtidigt när det gäller speluppbyggnad behöver vi värdera när vi ska spela kort och när vi ska spela in bakom motståndarna. Det kommer med rutin och erfarenhet, och det krävs misstag för att bli en bättre spelare. Det ligger på oss ledare att ge spelarna rätt verktyg.

Är det svårt att arbeta med en så pass nysammansatt och ung grupp?

– Jag vill inte säga att det är svårt. De vill lite för mycket ibland. De vill prestera och visa varför de är i ÖSK. Det krävs några matcher i superettan och de kommer att växa. Men jag älskar mina spelare. De älskar att jobba hårt och att träna mycket, säger 39-åringen.

Samtidigt som poängen ännu inte har kommit, och trots att spelet till och från har hackat, manar Kenic och Örebro SK till lugn.

– Jag tror på mitt spelsätt, och det är därför klubben anställde mig. Vi hade kunnat välja ett annorlunda spelsätt. Jag vill inte säga något lag, men det finns olika sätt att spela på; hårt, kortsiktigt, plocka några poäng, ligga lågt, minimera risker och att slå långt. Vi tänker långsiktigt. Vi tror att om vi lyckas utveckla vårt spelsätt och våra individer kommer det gynna oss mycket, mycket mer i framtiden.

Känner du att klubben ger er tid att arbeta?

– Absolut.

Är det kris i Örebro?

– Kris? Vi kan inte prata om kris, vi har förlorat tre matcher. Det finns ett bra citat från basketspelaren Giannis Antetokounmpo från när han hade förlorat playoff. “Är det kris när Michael Jordan inte blev mästare varje år”. Det är en process. Ibland vinner man, ibland förlorar man. Det är 16 lag i superettan, bara två går upp till allsvenskan. Vad betyder det för alla andra lag? Är det en förlust om man inte lyckas gå upp? Vi vet vad vi vill nå och vi jobbar stenhårt och tror på det.

”Michael Jordan spelade i 15 år och vann sex mästerskap. Var de andra nio åren ett misslyckande?” Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

Örebro SK ställs mot Örgryte IS på lördag.