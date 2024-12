Vågade målbilden med ÖFK: “Vi ska sätta stort avtryck i superettan”

Östersunds FK höll sig kvar via kvalspel i superettan.

Inför 2025 har man gjort klart med en ny huvudtränare i Kiarash Livani – som kommer in med en tydlig målbild.

– Det är vi som ska sätta ett stort avtryck i superettan, säger han till FotbollDirekt.

Magnus Powell fick lämna under hösten och då plockades Thomas Gabrielsson in som ersättare, men någon förlängning av hans korttidsavtal blev det inte.

Nu har dock Östersunds FK gjort klart med en ny huvudtränare, Kiarash Livani, har plockats in för Sandvikens IF och han kommer in med en tydlig målbild kring vad han vill åstadkomma i Jämtlandsklubben.

– Först och främst tror jag att det är viktigt att vi sätter en tydlig identitet både på och utanför planen. En identitet där vi dominerar matcherna med bollinnehav, där vi konstant attackerar motståndarna och när vi tappar bollen så är vi det mest intensiva laget. Sedan är det också viktigt att vi spelar en uttrycksfull fotboll, en fotboll där vi tar initativet och där alla som kommer och tittar på oss, supportrar, fans, vänner familj, folk i staden, kan identifiera sig med den identiteten och känna en enorm stolthet, säger Livani till FotbollDirekt och fortsätter:

– På det sättet, att vi tillsammans med fansen kan skapa en otrolig atmosfär här och att vi kan dominera matcherna oavsett vem vi möter. Även om det är Malmö eller om det är något lag i superettan så är det vi som tar initiativet, vi som dominerar matcherna och vi som attackerar.

ÖFK:s 2024 var allt annat än enkelt. men samtidigt slutade det positivt med säkrat superettan-kontrakt via kvalspel mot Lunds BK.

Nye Livani ser förmågan att hantera motgångar som en viktig nyckel för klubben.

– Jag tror att vi behöver bygga en kultur där vi ska vara bra på att hantera motgångar. Alla lag kommer att ha motgångar, alla kommer ha “ups and downs”. Det handlar om att vi ska vara balanserade, vi ska inte fokusera på resultat utan vi ska bygga en träningskultur och träningsmetodik där vi i varje moment i träning blir bättre. Varje dag vi kommer ner till anläggningen ska vi känna att vi blir en dag bättre och ta det steg för steg.

– För mig är resultat en konsekvens av bra prestationer och presterar du bra över tid så kommer du att vinna fotbollsmatcher. Så vi ska se till vara ett balanserat lag, när vi får motgångar så ska vi snabbt kunna resa oss och när vi har framgångar ska vi vara ödmjuka och hantera det på bästa sätt.

30-årige Livani kommer som sagt från Sandvikens IF där han var assisterande till Eldar Abdulic och nu blir han en av seriens yngsta huvudtränare.

Generellt, såväl i Sverige som utomlands, så testar klubbar allt oftare yngre huvudtränare och Livani själv ser inte åldern som något problem.

– Först och främst så är jag väldigt glad och tacksam för att jag får den här möjligheten. Jag vill tacka Östersund för ett stort, stort förtroende och jag känner mig väldigt hedrad att ta mig an den här uppgiften.

– Sen ser jag inte åldern som något form av problem, jag tror det handlar mycket om kompetens, ens ledarskap, jag tror det handlar mycket om din fotbollsfilosofi, hur du vill spela, hur du approchar saker och ting. Sen visst, jag kanske inte har varit tränare jättelänge, men för mig handlar det inte om åren. En tränare som under 50 år gjort samma grejer och inte lärt sig, det är en sak, men sen kan det vara en som under ett år jobbar konstant alla timmer på dygnet, det blir ändå mer.

– Som sagt, jag är väldigt tacksam för att få det här förtroendet, det är inte alla som får det, men jag känner mig trygg och redo. I tidigare klubbar har jag också haft en väldigt stor roll, så jag ser det inte som någon större skillnad sett till den rollen jag får nu ifall jag ska vara helt ärlig.

Nu är det väldigt tidigt och det kommer säkert hända en hel del i vinter, men om du måste svara nu, vad är en rimlig målsättning för dig och för ÖFK för 2025?

– Att sätta en tydlig identitet där det är vi som dominerar matcherna, vi som för matcherna och det är vi som ska sätta ett stort avtryck i superettan. Alla ska se att det är vi som dominerar matcherna, att det är vi som attackerar motståndarna, en tydlig identitet, ett tydligt spelsätt och en kultur som sticker ut från alla andra lag, avslutar Livani.