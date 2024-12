Klart: AIK:s cup-drag – spelar på Strawberry

AIK kommer att spela höstens svenska cupen-spel på Strawberry arena – med konstgräs som underlag.

Matcherna kommer dessutom spelas under fredagar.

Det meddelar klubben under måndagen.

Under förra veckan lottades gruppspelet till svenska cupen 2025.



Då stod det klart att AIK kommer att ställas mot Värnamo, Trelleborg och Degerfors IF.



Som högst seedat lag i gruppen kommer “Gnaget”, som tog sig till semifinal förra året, att spela två hemmamatcher och en bortamatch.



De senaste åren har AIK spelat sina cupmatcher på Tele2 arena och/eller Skytteholms IP. Det kommer de inte att göra nästa år.



Under måndagseftermiddagen kommunicerade nämligen AIK att de kommer att spela sina hemmamatcher på Strawberry arena – med konstgräs som underlag.

De skriver också om att kapaciteten på Skytteholms IP anses vara för liten.



Lägg där till att matcherna preliminärt kommer att spelas på fredagar då andra evenemang krockar på helgerna.



Speldatumen för cupens gruppspel är helgerna 15-16 februari, 22-23 februari och 1-2 mars. Samtliga gruppsegrarna går vidare till kvartsfinaler den 8-9 mars och semifinaler 15-16 mars. Finalen spelas den 29 maj 2025.