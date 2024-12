Klart: Här är alla grupper i svenska cupen 2025

Under tisdagen lottades grupperna till svenska cupen fram på både dam- och herrsidan.

Nu vet vi vilka som ställs mot varandra under vintern 2025 – och att ett Stockholmsderby väntar.

Se alla grupper nedan!

Efter att Malmö FF, på förlängning, besegrade division ett-klubben Torslanda IK kvalificerade de till svenska cupens gruppspel 2025.



Det var de även sist att göra och efter söndagens match var alla deltagande lag i gruppspelet klara.



Gruppspelet består av åtta grupper där de 16 bästa klubbarna seedas, och det är den allsvenska sluttabellen ligger till grund för seedningen. Ettan i allsvenskan 2024 (Malmö FF) hamnar i samma grupp som lag nummer 16 (Västerås SK), och så vidare.



Övriga 16 klubbar som deltar i gruppspelet lottades in fritt.

Här är grupperna till svenska cupen 2025:

Herrar:



Grupp 1:

Malmö FF

Västerås SK

Utsiktens BK

Skövde AIK



Grupp 2:

Hammarby IF

Kalmar FF

Varbergs Bois

FC Stockholm



Grupp 3:

AIK

IFK Värnamo

Trelleborgs FF

Degerfors IF



Grupp 4:

Djurgårdens IF

IFK Göteborg

IK Oddevold

Sandvikens IF



Grupp 5:

Mjällby AIF

Halmstads BK

Gefle IF

Landskrona Bois



Grupp 6:

GAIS

IFK Norrköping

Karlbergs BK

Örebro SK



Grupp 7:

IF Elfsborg

Brommapojkarna

IK Brage

Örgryte IS



Grupp 8:

BK Häcken

IK Sirius

Östers IF

Helsingborgs IF



***



Damer:



Grupp 1:

Rosengård

Växjö DFF

Linköping FC

Malmö FF



Grupp 2:

Häcken

Djurgården

Umeå IK

Vittsjö



Grupp 3:

Hammarby IF

Piteå IF

Allingsås IF

Brommapojkarna



Grupp 4:

Kristianstads DFF

IFK Norrköping

AIK

KIF Örebro