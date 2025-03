”Vi är i dess absoluta linda” – Blagojevic frustration efter cuputtåget

Två förluster på två matcher och nio insläppta mål.

Vittsjö GIK är ute ur svenska cupen och har mycket att jobba på inför damallsvenskan 2025.

– Det kommer att bli jämnt så in i helvete från mitten och nedåt, det är jag övertygad om, säger huvudtränare Mladen Blagojevic till FotbollDirekt.

Vittsjö GIK är ute ur Svenska cupen – det stod klart efter att man förlorade mot Djurgården under söndagen.



Ett tidigt mål från Pauline Hammarlund och ett sent avgörande från Elsa Pelgander såg till att Vittsjö förlorade sin andra match i rad och inte längre har chans till avancemang. Bortalagets huvudtränare, Mladen Blagojevic, beskriver insatsen som följer:



– Oj, det finns hur mycket som helst att säga. Gratulerar Djurgården till vinsten, det är väl det viktigaste först och främst. Vi kommer inte alls in i matchen från start och första 15-20 är vi inte alls nöjda med. Sedan tycker jag att vi växer in i det gör är bättre och bättre. Vår bästa period kanske är när vi har ett tryck mot dem och skapar lite lägen – så kommer 0-2 på det. Det dödar själva matchen i sig i form av resultat. Vi växer i matchen, växer på oss själva steg för steg och gör det bättre över tid. Vi behöver ha en bättre start i matchen, annars blir det tufft, säger Mladen Blagojevic till FotbollDirekt.



Som Mladen Blagojevic är inne på stod Vittsjö för en svag inledning mot Djurgården i den första halvleken. När den andra drog igång var förhållandet nästan det motsatta. Det är dock ingenting huvudtränaren vill fokusera på.

– Vi förtydligade vissa saker, men så här… Vi kan prata taktik hur mycket vi vill men det står ändå och faller med vissa insatser. Vi hade väldigt många individuella misstag de första tio-femton minuterna. Men ja, vi förtydligade vissa saker i både def och off i halvtid.

Förra matchen förlorade ni med 7-1, idag med 2-0. Är du mer nöjd med dagens insats?

– Alltså, det är en bättre prestation totalt sett idag. Men Häcken var jävligt bra och Djurgården är också bra. Vi måste steppa upp och vi vet vad som krävs, vi är redo att jobba för att närma oss båda lagen.

I den andra halvleken av matchen drog Blagojevic på sig en varning för protest mot domslut. Det grundar sig i en missnöjdhet med domarens insats, menar han själv.

– Jag tyckte bara att nivån var ojämn och vi skulle haft några frisparkar. Men det är som fotboll ska vara, det är inga konstigheter.

Under förra årets upplaga av damallsvenskan slutade Vittsjö GIK, under Mladen Blagojevic första år med klubben, på en tiondeplats i serien. Endast en poäng ovanför AIK som slutade på kvalplats. Inför årets säsong ska Vittsjö ta sig an säsongen…

– Ödmjukt. Det är en väldigt, väldigt tuff serie och det är knappt något lag som är tippat ensamt där nere. Det kommer att bli jämnt så in i helvete från mitten och nedåt, det är jag övertygad om. För oss kommer det att handla om att ödmjukt ta oss an varje match. Vi kommer förstå att vi behöver slita, och det är vi beredda att göra.

Hur långt fram i processen mot ett “färdigt Vittsjö” känner du att ni är?

– Till att börja med tar en process aldrig slut, det pågår hela tiden. Vi är i dess linda, i dess absoluta linda, avslutar Mladen Blagojevic.