JUST NU: Pelgander och Hammarlund ledde Dif till seger mot Vittsjö

STOCKHOLM. Under söndagen tog Djurgården mot Vittsjö på ett soligt Kristinebergs IP.

I det som var den andra gruppspelsomgången av Svenska cupen tog hemmalaget sin första tävlingsseger för året.

Detta efter att Pauline Hammarlund och Elsa Pelgander gjort varsitt mål framför de dryga 100 åskådarna.

Efter att de två lagen marscherat in på Kristinebergs IP dröjde det inte länge innan hemmalaget var nära att rinna igenom via Mimmi Larsson. Istället såg mittbacken Wänglund till att hålla undan sin anfallare och det hela slutade till sist med en hörnspark. Den blev i sin tur också farlig innan målvakt Vaughan kunde greppa bollen.

Det var därtill ett Djurgården som inledde klart bäst och kombinerade sig fram till flera möjligheter innan sju minuter var spelade.

I den tionde minuten stod Sessy Åsland redo för att slå Blårändernas fjärde hörna i matchen. Efter ett motlägg ropade hemmalaget på straffspark, utan någon aktion från domaren.

Med 13 minuter på klockan stod Lucia Duras för en fin individuell aktion när hon vände bort sin försvarare och satte av på kanten. Därefter kom ett välplacerat inlägg på Pauline Hammarlunds panna som inte gjorde några misstag. 1-0 Djurgården.

25 minuter in i den första halvleken kom målskytt Hammarlund till ett fint skottläge strax utanför boxen. Skottet kom mot den bortre stolpen men Vaughan hade inga problem med att avvärja avslutet.



En dryg halvtimme in i matchen kom Djurgårdens nästa stora chans. Ett fint kombinationsspel ledde fram till att Mimmi Larsson så när fick till ett avslut på mål. Istället täcktes det på vägen dit. Tre minuter senare kom Vittsjö till sin första stora möjlighet när Ilona Walta testade ett avslut från distans som tvingade Anna Koivunen till sin första riktiga räddning.



Med en ordinarie minut kvar att spela stod Elsa Pelgander för en alldeles lysande passning till Mimmi Larsson som ställdes ensam mot målvakten. Avslutet gick mot den högra stolpen, och utanför.



Något mer mål blev det inte i den första halvleken och Djurgården gick in till halvtidsvila med en 1-0-ledning.

I den andra halvleken inledde Vittsjö starkare än den första då man både gick högre och släppte till mindre bakåt. Med 51 minuter spelade stod Djurgårdens Lucia Duras för en fin aktion när hon tunnlade Benediktsson och skapade en fin omställning för Blåränderna.

Just Duras var nära att hitta rätt ett par minuter senare när hon avslutade från nära håll. Ännu en gång stod dock Vaughan för en fin räddning.

Ett 2-0-mål låg minst sagt i luften efter att Duras återigen tagit sig förbi på kanten och hittat in till Sessy Åsland som från nära håll missade mål med någon decimeter. En timme in i matchen spelade Lucia Duras fram till Mimmi Larsson som drog till med ett skott längst backen. Vaughan fick sträcka ut, och klarade.

63 minuter in var Vittsjö nära att kvittera två gånger om. Först genom Jaida Nyby och sedan Anna Haddock, som sköt strax ovanför ribban från nära håll.

Med en kvart kvar att spela gjorde Djurgårdens Alexandra Lobanova ner Walta strax utanför straffområdet och tilldelades en varning. Den efterföljande frisparken skapade också oro för Djurgården innan Koivunen kunde boxa bort bollen.

Med 77 minuter på klockan skulle Elsa Pelgander nicka in 2-0 för Djurgården. Detta efter att ha nått högst på en hörna slagen av Sessy Åsland. Fem minuter innan ordinarie tid var över gjorde också Djurgården 3-0. Ett mål som senare dömdes bort för offside.



Det blev inga ytterligare mål under söndagseftermiddagen och Djurgården tog sin första seger i svenska cupen. Således väntar en helt avgörande gruppfinal mot BK Häcken nästa vecka. För Vittsjös del var detta lagets andra raka förlust och chansen på avancemang är borta.



***

Matchens spelare enligt FotbollDirekt: