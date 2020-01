JUST NU: Bekräftar kontakt med forne guldhjälten

Abdul Khalili kan gå till Hammarby. Den förre U21-hjälten har hävdats på väg i kurs mot turkiska serieledarna Sivasspor - men nu har alltså Bajen kommit in i bilden.

Det har under flera år nu varit tyst kring ett tidigare stort uppmärksammat namn som Abdul Khaili och han har fört en anonym tillvaro i den turkiska ligan. Nu har han han så plötsligt poppat upp i det att han är aktuell för Sivasspor, detta samtidigt som hans avtal med nuvarande klubben Kasimpasa ser ut att vara på väg att brytas.

Men det är inte enbart Turkiet som gäller, det kan bli allsvenskan också och då ser Hammarby ut att ligga bra till. Jesper Jansson hade Khalili redan under framgångsåren i Helsingborg och medger att det kan bli aktuellt med den forne guldhjälten. Relationen har bibehållits genom åren.

– Jag känner Abbe väldigt bra. Han hade en fantastisk resa i Helsingborgs IF med mig och vi håller kontakten. Mer än så är det inte, vi vet inte var det landar. Men jag är medveten om situationen, säger Hammarbys sportchef.

Det här är annars ett namn som lämnade Sverige redan 2014 när han gick från Helsingborg till Genclerbirligi och där ute i den stora fotbollsvärlden så har han inte alltid haft det lätt. Ta bara det faktum att han i februari förra året gjorde comeback efter skadeproblem, då hade han gått skadad sedan i augusti 2018.

Khalili har även tidigare varit allsvenskt aktuell när han i september 2016 själv bekräftade han hade intresse från Malmö FF, men valde att tacka nej.