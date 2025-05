Robledo avslöjar: ”Tror det kommer in någon på måndag”

Juan Robledo har fått i uppdrag att träna IFK Värnamo efter att klubben sparkade sina två huvudtränare.

Efter att Smålandsklubben tog säsongens första allsvenska poäng mot Gais avslöjar han att en ny tränare är nära.

– Jag tror att det kommer in någon på måndag eller tisdag, säger Robledo till Fotbollskanalen.

I sin andra match som interimtränare för IFK Värnamo ledde han laget till säsongens första allsvenska poäng.



Då pratar vi om Juan Robledo och lördagens match mellan Gais och IFK Värnamo. Den slutade 1-1 och innebar att Smålandsklubben bröt sin förlusttrend på sju raka matcher.



Efter matchen fick den tillfälliga bemöta pressens frågor kring hans egen, och klubbens, framtid på tränarposten.



– No sé (jag vet inte)! Vi får se. Jag tror att jag nästa vecka blir assisterande tränare igen, det är det jag är anställd som. Om de inte vill sparka mig, men det tror jag inte, säger han till Fotbollskanalen och ler.



Vidare säger han sig inte tro att han själv kommer att fortsätta med huvudtränaruppdraget, utan att en ny tränare är på väg in.



– Ja, det räknar jag med. Jag tror att det kommer in någon på måndag eller tisdag, mer kan jag inte säga.



Tillsammans med Juan Robledo har Jonas Thern funnits med på tränarbänken. Även han menar att det är saker på gång i klubben.



– Det är saker på gång. Det har jobbats febrilt med tränare. Som det ser ut nu är det Juan som gäller, tills någonting är färdigt. Sedan gör man alltid en lista när man har jobbat runt lite och kikat på vad det finns för möjligheter. Det har varit en fem-sex namn som kom upp direkt när vi hamnade i den här situationen. Men det lutar åt att det är någonting på gång i nästa vecka. Då kan det vara färdigt, säger Värnamo-ikonen.

