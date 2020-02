Han kan petas och han kan ersätta - om MFF:s namn inför kvällens rysare

Det har gått lite drygt fem år sedan Malmö FF gick in i den nya era som fram till i dag byggt upp ett eget kapital på över 500 000 000. Bara det här senaste gruppspelet har gett 100 och avancemang mot Wolfsburg drar in ytterligare 11 miljoner.Men från segern mot Red Bull Salzburg fram till de nuvarande matcherna mot Wolfsburg så är det förstås i dag helt andra ansikten det handlar om. Svenska Fans rapporterar inför mötet med Wolfsburg och resonerar kring vem eller vilka som denna gång ska ta Markus Rosenbergs ledarskap och så gäller det ju inte minst för tränaren Jon Dahl Tomasson att visa att han, lika mycket som Uwe Rösler, kan ta ut det där lilla extra ur materialet när det står som mest på spel.Exakt vilka namn som står där från start denna afton är ännu så länge oklart, men om Tomasson vill så kan han så när som på skadade Arnor Traustason mönstra samma trupp som i Wolfsburg.''Två som utmärkte sig väldigt positivt i första matchen var ungdomarna Anel Ahmedhodzic och Adi Nalic. De båda som kommit tillbaka efter lån visade med eftertryck att de hör hemma i startelvan även mot internationellt motstånd och jag hoppas att pågarna får fortsatt förtroende. De betydligt mer rutinerade rävarna Rasmus Bengtsson och Behrang Safari lär också starta, men kan båda definitivt höja sig ett snäpp''.Vidare så ska förstås Anders Christiansen och Fouad Bachirou anses som givna, men vem som ska gå in för Traustason? Blir det Rieks eller Berget? Vidare tros Marcus Antonsson få fortsatt grönt ljus från Tomasson, liksom Isaac Kiese Thelin som toppforward.