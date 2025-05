JUST NU: Holmén nickade hem tre poäng för Elfsborg

Under söndagseftermiddagen ställdes Öster mot Elfsborg i allsvenskan.

Detta i vad som skulle sluta med en ny trepoängare för Borås-laget.

Mycket tack vare Sebastian Holmén – som nickade in matchens enda mål.

Det blev ingen målrik historia på Visma arena när nykomlingarna Östers IF tog emot Elfsborg i den åttonde allsvenska omgången.



Inför matchen stod Växjö-laget på tre inspelade poäng och Elfsborg på 13.



Mycket tydde alltså på att Boråslaget skulle vara det starkare, vilket de också visade sig vare.



Efter en första mållös halvlek skulle matchens enda mål komma i den 52:a minuten. Besfort Zeneli slog in en välriktad hörna och Sebastian Holmén nådde högst.



Det var lagkaptenens första allsvenska mål denna säsong.



Matchen slutade också med en 1-0-seger för Elfsborg som nu har spelat in 16 allsvenska poäng. Det innebär att de klättrar upp till en fjärdeplats, samtidigt som Öster är nästjumbo.