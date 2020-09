Om allsvenskan gör som Italien - här är publikbeskeden

Torsdagens besked om att lättnaden i publikrestriktionerna från 1 oktober där 50 personer till 500 personer sannolikt inte blir av kom som ett dråpslag för idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet.

Men det finns andra vägar att gå - som i Italien där lagen i Serie A snart väntas få ta in 25 procent av publikkapaciteten. Något som också svensk elitfotboll tittat på.

– Ja. Det är en sak som vi också jobbat med. Vi vill gärna ha procentsatser istället för 500, säger Svensk Elitfotbolls Ordförande Lars-Christer Olsson till FotbollDirekt.

FotbollDirekt har gjort en uträkning som visar hur många som då skulle kunna tas in på de allsvenska arenorna.

Många supportrar saknar att kunna gå på matcher för att kunna stötta sina respektive lag. Med bara 50 tillåtna åskådare har många valt lag att spela inför helt tomma läktare och vid en höjning till 500 skulle också flera lag välja att ändå spela inför tomma läktare. AIK har bland annat sagt "alla eller ingen" och att det skulle vara svårt att välja ut exempelvis vilka säsongskortsinnehavare som får gå på matcherna eller inte.

Runt om i Fotbolls-Europa är dock ett litet publikantal tillåtet. I Italien är gränsen exempelvis vid 1000 åskådare men med hårda restriktioner för hur dessa får agera under matchen. Enligt uppgifter i Gazzetta dello Sport jobbas det dock på att få öppna upp arenornas kapacitet för 25 procent av åskådarantalet. En stor arena som San Siro skulle kunna få ta in 18 900 åskådare.

- Det är inte bara Italien vi har tittat på, utan de flesta europeiska länder där de får ta in publik, hur deras upplägg är. Men vi förordar procentsatsen framför att få ta in 500, säger Lars-Christer Olsson.

I allsvenskan skulle det minst sagt bli intressanta förutsättningar vid ett liknande upplägg. FotbollDirekt har kollat hur mycket publik lagen skulle få ta in sett till arenornas kapacitet och notabelt är att exempelvis AIK skulle kunna få in alla säsongskortsinnehavare om hela Friends Arenas kapacitet på 50 000 åskådare skulle gälla. Skulle däremot 30 000 åskådare, som klubben gick ut med före säsongen gälla, skulle inte platserna räcka till för alla säsongskortsinnehavare.

Situationen är liknande för IFK Göteborg. Med cirka 6 000 sålda säsongskort skulle alla dessa åskådare inte rymmas på Gamla Ullevi men däremot på Ullevi och där skulle ytterligare 4 000 åskådare kunna tas in.

Däremot skulle varken Hammarby eller Djurgården kunna ha plats för sina säsongskortsinnehavare, då 25 procent av kapaciteten på Tele 2 Arena skulle innebära 7 500 åskådare och både Hammarby och Djurgården har sålt en bra bit över 10 000 säsongskort vardera.

I bottenstriden skulle dock både Kalmar FF och Helsingborg kunna fylla sina arenor med säsongskortsinnehavare plus ytterligare något tusental åskådare. Ja, på Guldfågeln Arena skulle Kalmar FF kunna fylla arenan med dubbelt så många åskådare jämfört med säsongskortsinnehavare.

Även Örebro SK skulle kunna ta in sina samtliga säsongskortsköpare på Behrn Arena plus ytterligare 500 åskådare.

- Det skulle förstås vara betydelsefullt för många lag om det gick att få ta in publik utifrån procentsats sett till kapacitet. Egentligen skulle vi velat ha ett beslut sedan längde men om det kommer i november så kör vi på det. Vi vill ha publik på arenorna, säger Lars-Christer Olsson.



Han berättar dock att han känner att läget är låst från regeringshåll och känner av en viss frustration över läget.

- Visst är det frustrerande och väldigt ansträngande att inte få några besked. Men det är regeringen som fattar beslut och vi kan bara vänta men som jag sa tidigare så tycker jag att ett beslut borde ha fattats långt tidigare.





Här är hela listan vid 25 procent av arenornas kapacitet.





AIK - Friends Arena, 12500, vid 50 000 kapacitet, 7500 vid 30 000 (ca 11000 årskort sålda)

BK Häcken - Bravida Arena, 1625 (ingen uppgift)

Djurgården - Tele2 Arena 7500 (11 000)

Falkenberg - Falcon Alkoholfri Arena, 1391 (ingen uppgift)

Hammarby - Tele2 Arena, 7500 (16400)

Helsingborg - Olympia, 4000 (2500)

Elfsborg - Borås Arena, 4224 (3000)

IFK Göteborg - Gamla Ullevi, 4650. Ullevi 10 000 (6000)

IFK Norrköping - Östgötaporten, 3933 (7000)

Sirius - Studenternas, 1575 (ingen uppgift)

Kalmar FF - Guldfågeln Arena, 3037 (1400)

Malmö FF - Eleda Stadion, 6000 (12000)

Mjällby - Strandvallen, 1750 (ingen uppgift)

Varbergs BoIS - Varberg Energi Arena, 1125 (ingen uppgift)

Örebro SK - Behrn Arena, 3075 (2500)

Östersund - Jämtkraft Arena, 2117 (ingen uppgift)





