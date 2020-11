Fått ge upp publik - men positiv: "Man blir kreativ av kriser"

Publiken får förhoppningsvis återvända till arenorna nästa år - men givet är det inte, eller i vilken utsträckning man får publik tillbaka. Att planera för säsongskortsförsäljning nästa år är svårt. Då tittar Kalmar FF på en variant med månadsbetalning, liknande ett gymkort.

– Jag ser många positiva saker med det, saker som kan gynna både den som köper det och oss som förening, säger Kalmars klubbchef Markus Rosenlund.

Kalmar FF kämpar för allsvenskt kontrakt 2021. Tre matcher återstår varav den första hemma mot Djurgården på söndag.

En match där KFF hoppats ta in publik, och fram till ganska nyligen var det fortfarande aktuellt. Nu blir det inte så. Alla klubbar utom Östersund har fått regionala restriktioner, men ÖFK har valt bort publik och det blir en publiklös allsvenska det som återstår.

– Nej, det blir ingen publik, det är noll. Man får se helheten. Man kan se det som att FHM tar de besluten som rätt. I det här läget är det rätt. Så är det. All smittspridning som vi kan stoppa, oavsett om det är på jobbet, hemma, var det än är... det är viktigt att man ser sitt samhällsansvar, säger Markus Rosenlund.

– Allt stöd man kan få är positivt ute på planen, det vet jag att spelarna tycker. 300 är 300. Sedan vet spelarna det ändå, stödet finns där, de får stöd via sociala medier, soffbiljetter och så vidare. Men att ha dem på arenan, det är förstås en dimension till. Men samtidigt, när sjukvården flaggar för att det börjar bli jobbigt... det är givet att vi ska ta vårt ansvar då.

Kalmar har liksom de flesta klubbar haft covid-fall i någon del av organisationen. I KFF:s fall kanslipersonal, och spelarna i laget har fått reseförbud, allt för att man ska stänga ner smittan. Ingen spelare är dock konstaterad smittad, och samtliga har kunnat träna idag.

Markus Rosenlund klev in som klubbchef i Kalmar i somras, och en stor del av arbetet sedan dess har på olika sätt rört corona.

– Jag har nog lagt en timme om dagen på covid-arbete, sedan har det varierat lite från dag till dag, men i snitt en timme. Det har varit en del utifrån nya tal som kommunicerats från myndigheterna, om det är 500 i publik, sedan 300, och så vidare. Och även om det är som inför helgens match, noll, så är det saker som fortfarande ska hanteras: Hur ska media in, hur ska motståndare in, folk som jobbar kring matchen... det blir ett tänk, för att skydda personalen, spelare, ledare. Det är ändå ett jobb som måste göras.

– Vi har jobbat hela tiden med hur vi kan säkerställa ett evenemang, om vi skulle ha publik Allt från hur vi zonar ingångar, till hur kan man placera människor på arenan, till handsprit, hur går man på toaletten på arenan. Vi har skissat upp en plan. Det tror jag alla klubbar varit förberedda på. Hur tar man sig till arenan, hur kan man informera supportrarna. Allt sånt var planerat, och är fortfarande planerat. Om det blir viss publik med restriktioner nästa år, då har vi planer klara. Det tror jag är jätteviktigt.

Publikfrågan kommer med all sannolikhet hänga över allsvenskan även inför säsongen 2021. Att sälja säsongskort inför nästa år är en utmaning, men Kalmar har en idé om ett alternativt säsongskort. Ett månadsabonnemang liknande ett gymkort.

– Vi jobbar vidare med den delen. Vi har lagt ganska mycket tid på det. Vi är inte klara med det. Men jag ser mycket positiva saker med det, saker som kan gynna både den som köper det och oss som förening. Det kommer isåfall förmodligen bli två val. Att man antingen köper ett traditionellt säsongskort eller den här månadsvarianten.

Det hela har den senaste tiden gått från idé till något mer konkret, säger Rosenlund.

– Nu har vi kommit längre, men det finns några puckar vi måste lösa. Får vi stolpe in, så kan vi gå ut med det redan nästa säsong, annars kanske säsongen efter det.

Vad är svårigheterna?

– Biljettsystemets connection, att det funkar tekniskt. Sedan finns det lite saker som vi kan titta på, vad som blir bäst för kunden och föreningen. Där är vi inte hemma än. Jag hoppas att vi kan stänga det rent internt också. Så det är lite sådant, hur systemen pratar med varandra och sådana saker. Vi tittar just nu exakt på hur och när vi drar igång försäljningen.

Rosenlund började alltså jobbet i KFF när corona redan var ett faktum. En tuff situation. men han ser också vinningar i hur man utmanats av pandemin. Det har tvingat fram nya idéer, såsom den med gymkortsvarianten.

– Man kan se det här på två sätt, det gäller allt man gör på marknadssidan egentligen. Dels: Det har varit ett extremt tufft år. Men också: Det har också skapat en utveckling. Hur kan man engagera supportar, hur kan man engagera företag, på andra sätt än att de besöker oss och våra matcher. Jag tror att det utvecklar oss alla, det är något vi kommer ha med oss framåt. Det finns saker vi kan lanserat i år som kommer kunna flyga andra, mer normala år också.

– Det är bara att titta på e-handeln under pandemin till exempel. Den har vuxit något fruktansvärt. De som har hanterat det, de blir vinnare. Medan de som inte klarat att ställa om blir förlorare. Så det är en utvecklande bit i allt det här. Det ger oss något som vi kan ta med oss framåt, man blir kreativ av kriser. På så sätt är det positivt.

