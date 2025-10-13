NORDQVIST: ”Nu går det inte längre – ring nu, Kim Källström”

Nej, nu har Jon Dahl Tomasson-förespråkaren Casper Nordqvist också fått nog.

Det här går inte längre, vi kan inte se en samling till i november med detta.

Sveriges VM-chanser ska räddas illa kvickt och jag vill se laget spela 4-3-3 framöver med det här spelarmaterialet.

Därför ska Kim Källström ringa Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand och sätta duon i arbete direkt.

Det är bästa möjliga lösning just nu.

Foto: Bildbyrån

Jaha, efter att ha blivit utbuade ett utsålt Strawberry i fredags efter förlusten mot Schweiz svarade Sveriges landslag upp med… torsk 0-1 mot Kosovo.

Vad i hela fridens namn är det som händer? Viktor Gyökeres kallade det för en inställningsfråga efteråt, att Sverige inte vill det här tillräckligt mycket, att det syns på kroppspråket på spelarna. Nu var Gyökeres sämst på plan igen likt mot Schweiz, om han nu ens var på planen… Totalt osynlig i 180 minuter i den här samlingen men kritiken mot egna laget var ändå uppfriskande. Gyökeres kallade det här fiasko, att Sverige i matcherna mot Kosovo inte förtjänat någonting. Det är ju helt rätt – och nu måste Sverige rädda sina chanser att nå VM.

Förstaplatsen i gruppen var redan körd efter torsken mot Schweiz, nu ser andraplatsen mer eller mindre också ut att ha gått upp i rök. Sverige är jumbo i dassiga gruppen bestående av Schweiz, Kosovo och Slovenien och det är bara att tacka Nations League för att drömmen om VM fortsatt lever. För det finns en livlina och det är playoffet i vår efter gruppsegern i C-divisionen förra året.

Då är det viktigt att rusta för det redan nu med novembersamlingen som uppvärmning. Då kan inte dead man walking-Jon Dahl Tomasson fortsatt sitta kvar, och det skriver jag med sorg. Jag har nog varit Jon Dahl Tomassons största förespråkare, jag tycker han är en bra ledare och jag gillar hans hårda, raka stil. Fotbollsfilosofin med offensiv inriktning är helt rätt med spelarmaterialet som Sverige har. Jag gillade honom skarpt som både person och tränare i Malmö när jag jobbade tätt med klubben 2020-2021.

Däremot är det uppenbart att formationen 3-5-2 inte är rätt väg, och det borde ”JDT” ha insett. 4-3-3 är en uppställning där fler spelare kommer till sin rätt. Elanga och Roony som alternativ på kanterna i anfallet är mumma, en mardröm för många motståndare. Då slipper vi också den här trebacken med wingbacks som jag inte tycker har flugit.

Vilken tränare, eller snarare vilka tränare, anammar 4-3-3 bäst som Kim Källström kan ringa på rekordtid och lösa redan nu? Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. De fick ett splittrat Djurgården att vinna guld redan under debutsäsongen 2019, gjorde stor succé i Europa med klubben tre år senare. Duon är ledig efter att ha tvingats bort från Dif i fjol och känns som klippta och skurna för att nu ta sig an ett rekordsargat svenskt landslag.

Kim Källström måste släppa Dahl Tomasson så fort som möjligt, helst redan i morgon och slå signalen till Bergstrand/Lagerlöf. Svensk landslagsfotboll blöder och nu måste någon stoppa blödningen. Det börjar med detta.