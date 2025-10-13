Gyökeres ilska: ”Vi förtjänar inte någonting, ett fiasko”

Sverige föll för tredje matchen i rad i VM-kvalet.

Kosovo besegrade Blågult med 1-0 i Göteborg och efteråt är Viktor Gyökeres fly förbannad.

– Vi vill inte lika mycket, det syns tydligt tycker jag. Klart det här är ett fiasko, säger han till Viaplay.

Foto: Bildbyrån

Det är ett mardrömslikt VM-kval som Sverige går igenom. Tredje raka torsken kom under måndagskvällen när lilla Kosovo likt i september besegrade Blågult, den här gången i Göteborg.

Efter slutsignal och 0-1 i baken var Viktor Gyökeres minst sagt upprörd kring sitt lags insats.

– Vi vill inte lika mycket, det syns tydligt tycker jag, det syns på kroppsspråket att vi inte vill lika mycket. Då blir det svårt mot vilket motstånd som helst, säger Gyökeres till Viaplay och fortsätter:

– Vi gör inte det här hundra procent, vi är inte fullt fokuserade på försvarsspelet och passningsspelet. Det här har med inställning att göra. Vi hade marginalerna emot oss mot Slovenien (2-2) och mot Schweiz (0-2), men i de här två matcherna mot Kosovo förtjänar vi inte någonting.

När Viaplay frågar Arsenalstjärnan om det här är ett fiasko svarar Gyökeres snabbt.

– Klart det är ett fiasko, säger han innan intervjun avslutas på innerplan.