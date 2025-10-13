VM 2026 ser avlägset ut.

Sverige föll på nytt i kvalet när Kosovo var på besök.

Matchen slutade 0–1 och ”Blågult” är fortsatt segerlöst i VM-kvalet.

Det svenska landslaget var tillbaka på Ullevi i Göteborg för en tävlingslandskamp för första gången sedan 2009. Då fylldes arenan till bredden, men ”Blågult” föll ihop mot gästande Kosovo, som rankas som världens 91:a bästa landslag (Sverige 32) i kvalet till VM 2026.

Det var efter en dryg halvtimmes spel som Kosovo spräckte nollan genom Fisnik Asllani efter att ett inspel letat sig fram till anfallaren i ”Blågults” straffområde. Sverige pressade på men anfallsspelet satt inte där det skulle, och Asllanis fullträff blev matchens enda och Kosovos seger-mål.

Under matchens gång visades nya avgångsbanderoller riktade mot förbundskapten Jon Dahl Tomasson upp från missnöjda supportrar.

Foto: Bildbyrån

”JDT out. Danskjävel”, stod det att läsa.

1–0-förlusten innebär att Sverige är jumbo i gruppen efter fyra omgångar.

Startelvor:

Sverige:

Viktor Johansson – Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf – Alexander Bernhardsson, Daniel Svensson, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson – Viktor Gyökeres, Alexander Isak.

Kosovo:

Arijanet Muric – Ilir Krasniqi, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari, Dion Gallapeni – Mergim Vojvoda, Veldin Hodza, Leon Avdullahu, Florent Muslija – Fisnik Asllani, Vedat Muriqi.