Bekräftar kontakt - kan återvända till Peking: "Naturligt"

Han lämnade Norrköping efter förra säsongen.

Men snart kan han vara tillbaka.

Lars Krogh Gerson kommer inte att spela vidare i Racing Santander och öppnade nyligen för att återvända till svensk fotboll - och IFK Norrköping.

– Jag kommer alltid tycka om IFK. Oavsett egentligen. Jag stänger inga dörrar, sa han till NT nyligen.

Nu ger Norrköpings tränare Rikard Norling svar på Gersons uttalande. Han bekräftar att IFK haft kontakt med spelarens representanter.

– Det är naturligt. Lars har satt avtryck i Norrköping och det är en bra spelare som har mycket kvar att ge och det är då naturligt att vi kommer upp i diskussioner. Sedan är det ju så att vi också har tagit vissa beslut, säger Norling till Expressen och fortsätter.

– Vi har Ari (Skulason) in och Viktor (Agardius) in och det är klart att det ska vägas in i sammanhanget. Men som det är nu så är det ingenting att vi är inne i någon form av konkreta samtal så, utan mer att vi vet hur läget ligger till.

Krogh Gerson spelade 26 allsvenska matcher för Peking förra säsongen.





