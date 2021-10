"Jag har en otroligt härlig relation med supportrarna"

Kim Källström avslutade sin spelarkarriär efter säsongen 2017.

I Podcasten "Tutto Balutto" berättar han om känslorna kring att han fick göra en sista säsong i Djurgårdströjan.

– Det är där jag gjorde mig ett namn, säger Källström.

131 landskamper för Sverige och spel i klubbar som Lyon, Arsenal och Spartak Moskva. Kim Källström hade en minst sagt gedigen spelarkarriär innan han lade skorna på hyllan efter säsongen 2017.

Mittfältaren valde att vända hem till Sverige för att spela en sista säsong i Djurgården - klubben som han vann dubbla SM-guld med i början av 2000-talet. I podcasten "Tutto Balutto" berättar han om känslorna för Blåränderna.

– Djurgården, det "goes without saying" känner jag. Även om jag är uppväxt i BK Häcken känner jag att Djurgården är min klubb där jag fostrats. Det är där jag gjorde mig ett namn, säger Källström och fortsätter:

– Jag har en otroligt härlig relation med supportrar, mina döttrar spelar där, jag bor i Djurgårdsland och jag rör mig i Djurgårdsland.

Just nu genomför Källström en så kallad managementutbildning hos Uefa, med flertalet andra före detta storspelare. Utbildningen ska leda till uppdrag inom klubbar eller förbund.

Kim Källström vill inte avslöja vad han har för mål med utbildningen - men han flaggar samtidigt för att han kan tänka sig att jobba i Sverige i framtiden.

I podcasten berättar Källström att det framför allt var av mentala skäl som han valde att avsluta sin karriär tidigare än vad många kanske tänkt sig. Men det var inget snack om saken när han skulle välja klubb att flytta hem till 2017.

– Det var Djurgården eller inget. Det finns något mänskligt i det där med att sluta cirklar. Vi pratade om det där i landslaget när vi var 25 år, då var det ingen som ville flytta hem. Men typ alla har ju flyttat hem, det finns något härligt i att komma hem, säger han.





