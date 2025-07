JUST NU: Så startar AIK mot Degerfors – Celina på bänken

AIK tar emot Degerfors hemma på Nationalarenan.

Matchen starar 16.30.

Nu är startelvorna här.



Den forne AIK-spelaren och ledaren Henok Goitom gör sin första match som Degerfors-tränare mot sin gamla klubb under söndagseftermiddagen.



AIK ligger för tillfället på en fjärdeplats i tabellen medan gästerna ligger på kvalplats.



När startelvorna presenterades konstaterades det att AIK gör en ändring från matchen mot Halmstad. Filip Benkovic kommer in i backlinjen och Bersant Celina inleder på bänken.



I Degerfors gör Daniel Sundgren sin första match, även han mot sin gamla klubb AIK.



Startelvor:



AIK: Nordfeldt – Thychosen, Papagiannopoulos, Benkovic, Isherwood – Geiger, Csongvai, Salétros – Hove, Ayari – Kakoulis.



Degerfors IF: Forsell – Sundgren, Hien, Pikkarainen, Diaby – Gravius, Netabay – Ohlsson, Grönborg, Rafferty – Faraj