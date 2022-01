"Vi kommer inte att bli Bayern München - men vi ska dra oss ditåt"

Joel Cedergren, 47, är Örebro SK:s nya tränare.

Han berättar för Nerikes Allehanda hur laget ska kunna utvecklas i superettan.

– Ambitionen är att bli det bästa ÖSK under de senaste tio åren, säger Cedergren.

2021 är ett år som Örebro SK snabbt vill glömma. Laget hamnade näst sist i allsvenskan och måste därför spela i superettan den kommande säsongen.

Axel Kjäll, Vitor Gazimba och Marcus Lantz testade alla på tränaruppdraget i fjol. Nu har det blivit dags för Joel Cedegrens tur.

Den förre Gif Sundsvall-tränaren ger sin bild av hur han ska coacha ÖSK.

– Ambitionen är att bli det bästa ÖSK under de senaste tio åren. Det kan tyckas kaxigt eftersom vi just har åkt ur och vi kommer inte att lyckas med det under det första året. Men över tre år så hoppas jag på det, säger han till NA.

Sedan han fick sparken av Giffarna i augusti 2019 har Cedegren varit borta från elitfotbollen. Förutom att träna juniorlag har han också inspirerats av hur storklubbar i Europa jobbar. Bland annat går det inte att blunda för stormakten Bayern München, menar tränaren.

– Jag tycker att Bayern München är en bra referenspunkt på många områden. Dels säger de att ”vi är vi” och det tycker jag om. Det är samma sak för oss. Vi är vi och vi gör det vi ska göra. Sedan får de andra anpassa sig till oss, säger Cedergren och fortsätter:

– Vi kommer inte att bli Bayern München i år, kanske aldrig, men vi ska dra oss ditåt.

