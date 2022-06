Ishaq Abdulrazaq ser ut att vara förlorad för IFK Norrköping. Tränare Rikard Norling berättar nu att han har räknat bort mittfältaren - samt att ersättaren redan finns i truppen.

- Jag tittar lite på Eman (Markovic) i den rollen, säger tränaren till NT.

Under tisdagen kunde FotbollDirekt avslöja att Anderlecht var intresserade av Ishaq Abdulrazaq. Dagen efter kom Expressen med uppgifter om att parterna är överens om en övergång.

Affären uppges landa på omkring 40 miljoner kronor och nu bekräftar Rikard Norling att en övergång är nära.

I en intervju med NT meddelar han att Peking inte räknar med Ishaq längre samt vem som blir hans ersättare.

- Vi får se. Jag har lite idéer så. Det är mitt jobb att vara lösningsorienterad och se möjligheterna. Jag tittar lite på Eman (Markovic) i den rollen. Vi vet att vi har Ari (Skúalson) med. Egzon (Binaku) börjar röra på sig också. Vi har, men sen så är det så att...det är klart att man kan vända och vrida på det ett tag, säger Norling till NT.

På frågan om Markovic löser uppgiften fysiskt och taktiskt svarade Norling:

- Det är det jag ser, att han klarar det fysiska och det taktiska. Sen vet man inte. Jag visste inte med "Ishi" heller om han skulle lyckas ta det steget in. Men jag måste välja väg och gå all in på det.

