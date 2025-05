TV: Alexander-Arnold buades ut på Anfield

Trent Alexander-Arnold har annonserat att han inte kommer att förlänga med Liverpool.

Under söndagen spelade hans lag mot Arsenal på Anfield.

Då buades ytterbacken ut när han byttes in efter 67 minuter.

Trent Alexander-Arnolds kontrakt med Liverpool är utgående och ytterbacken tog för snart en vecka sedan ett beslut om framtiden.



Under måndagen meddelade Premier League-mästarna att 26-åringen kommer att lämna klubben i samband med att kontraktet löper ut i sommar.



– Efter att ha gett allt dag ut och dag in i 20 år har jag nu nått en punkt där jag känner att jag behöver en förändring, en ny utmaning för mig som spelare och som person. Och jag tror att det är rätt tid för mig att göra det nu, sade ”TAA” via klubbens hemsida.



Under söndagen spelade hans Liverpool hemmamatch mot Arsenal på Anfield, i vad som är Alexander-Arnolds näst sista hemmamatch i Premier League.



Matchen mellan PL-ettan och PL-tvåan slutade lika efter att Arsenal hämtat upp ett 2-0-underläge i den andra halvleken.



Detta kort efter att Trent Alexander-Arnold byttes in – och blev utbuad. Hur det lät lyssnar du med fördel till i spelaren ovan.



Liverpool har som sagt vunnit Premier League. För Arsenals del har man fortfarande inte säkrat en plats i Champions League nästa år, även om man har fem poäng ner till Aston Villa på en femteplats.