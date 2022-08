BK Häcken är allsvenskans målgladaste lag, men Djurgårdens solida försvarsspel ger de en fördel inför slutspurten.

Men nu kan Häcken ha hittat rätt – som kan spetsa till en kommande guldstrid ytterligare.

– Vi har varit ett mål ifrån att hålla nollan i flera matcher och det har varit en förbättrad progression, säger tränare Per-Mathias Högmo till GP.

Djurgården och BK Häcken slåss allra tydligast om serieledningen och har gjort det större delen av säsongen. Under säsongen har Häcken med Alexander Jeremejeff gjort flest mål med 43 mål jämfört med Djurgårdens 40 mål.

Men trots det är Djurgårdens målskillnad starkast och det på grund ett starkt försvarsspel. I Häckens fall har man haft svårt att hålla nollan i år, fram tills nu.

Man kommer nu med två raka nollor inför kvällens drabbning mot Sirius på Studenternas. Fortsätter det här kan det alltså bli avgörande i slutändan.

– Matchen mot Elfsborg (som spelades omgången före matchen mot HIF) blev väldigt speciell (slutade 4–4), men annars tycker jag att vi har sett bra tendenser i vårt försvarsspel en längre tid. Vi har varit ett mål ifrån att hålla nollan i flera matcher och det har varit en förbättrad progression. Så för mig är det inte överraskande att vi nu har börjat hålla nollan också, säger Häckens huvudtränare Per-Mathias Högmo till GP.

Attityden som Häcken har är att alltid jaga mål. Det här är en orsak till att försvarsspelet har sett ut så som det har gjort, men att man hela tiden jobbat på det defensiva också.

– Det blir en lång process. Vi skickar in mycket folk i i boxen. Vi följer med upp med många spelare. Kraven i försvarsspelet blir högre då, att klara sig en mot en. Det gör att det tar längre tid att växa in i det och få det att stämma. Det är större ytor att täcka när man spelar så, än om man ligger lägre ner och bara täpper igen, vilket vi kanske gjorde mer i vintras. Då var det nästan lite motsatt mot hur det varit sen. I Marbella mot de bra lagen vi mötte där släppte vi nästan inte in mål alls. Sen har det ändrats. Vi har ett annat tänk när det kommer till att spela fotboll.

