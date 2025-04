Klart: Bajen förlänger med mittbackstalang

Den 18-årige mittbackstalangen Raymond Dwomoh kommer att förbli grönvit.

Under måndagskvällen meddelar Hammarby att Ghananen har skrivit på ett femårskontrakt.

– Jag är väldigt stolt och glad och hoppas att kunna fortsätta utvecklas här, säger Dwomoh i ett uttalande.

Hammarby IF lånade in den 18-årige mittbackstalangen Raymond Dwomoh från Jayash Soccer Academy i Ghana under hösten förra året. Sedan dess har han spelat i HTFF och imponerat med sitt spelskickliga försvarsspel.



Lånet sträcker sig fram till sommaren 2025 och Hammarby har haft en köpoption på Dwomoh – vilket man nu har valt att utnyttja.



– Sedan Raymond kom till oss i höstas har hans utveckling haft en väldigt bra kurva. Hans fysiska potential är stor, men han har också utvecklats i sin taktiska förståelse och i spelet med boll. Vi ser en stor potential i Raymond och ser verkligen fram emot att fortsätta arbeta med honom, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg i ett uttalande.



Raymond Dwomoh själv:



Med HTFF står Dwomoh noterad för tio matcher sedan han anslöt i september förra året.

