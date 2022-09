Allsvenskans bästa och sämsta arenor - del 1

FotbollDirekt.se går här i en ny undersökning igenom våra allsvenska arenor och överraskande så hamnar två nybyggda moderna arenor i botten. Orättvist - eller inte. Döm själva.

FotbollDirekt har tagit del av en undersökning genomförd av rekatochklart. Undersökningen rankar de allsvenska arenorna baserat på “Google rating” och “Google reviews”. Här kommer den första delen som kommer att gå igenom arenorna på plats 9 till 16.

9. Namn och klubb: Stora Valla - Degerfors IF

Kapacitet: 7 500

Kostnad: - (Kommunen investerade omkring 50 miljoner när Degerfors tog sig upp till allsvenskan igen)

Google rating: 4,1

Antal reviews: 15

Omdöme: Otroligt få har betygsatt en av Sveriges anrikaste arenor via Google och de kan ju självklart påverka betyget. Det har investerats i Stora Valla sedan Degen tog sig tillbaka i allsvenskan, men trots det har det funnits problem med arenan. Degerfors fick i år spela sin hemmapremiär på Behrn Arena, då Stora Valla inte var spelklar.

10. Namn och klubb: Platinumcars arena - IFK Norrköping

Kapacitet: 16 000

Kostnad: 291,5 miljoner kronor

Google Rating: 4,0

Antal reviews: 1127

Omdöme: Likt Borås Arena tar får Platinumcars arena (tidigare Norrköpings Idrottspark, Nya Parken och Östgötaporten) ett snittbetyg på 4,0, dock med betydligt fler reviews. En populär arena, inte minst för bortasupportrar, något som visat sig flera gånger i år. Trots överlag bra betyg är återigen kritiken avsaknad av tak över bortasektionen.

11. Namn och klubb: Borås Arena - IF Elfsborg

Kapacitet: 16 200

Kostnad: 112 miljoner kronor

Google Rating: 4,0

Antal reviews: 234

Omdöme: Första arenan att klara “4,0”-spärren när det kommer till Google betyg är IF Elfsborgs Borås Arena. Den stod klar redan 2005 och används även av Norrby IF och Norrmalms IF. Elfsborg äger arenan själva via bolaget Borås Arena AB. Beskrivs av många som en bra arena, där kritiken allt som oftast riktar sig mot konstgräset.

12. Namn och klubb: Bravida Arena - BK Häcken

Kapacitet: 6 300

Kostnad: 181 miljoner kronor

Google Rating: 3,9

Antal reviews: 844

Omdöme: BK Häcken leder alltjämt allsvenskan men denna tabell toppar man inte, trots att man är på väg mot publikrekord i år. Arenan är en så kallad nyckelfärdig arena, något som beskrivs enligt följande på Wikipedia “Den är inte designad specifikt för detta tillfälle, utan är en sammansättning av färdiga delar som transporterats till Hisingen”, Bravida är den enda nyckelfärdiga arenan i Sverige. Beskrivs överlag som en “okej” arena, ett plus enligt många är taket över bortasektionen, något som lägre placerade arenor kritiserats för.

13. Namn och klubb: Guldfågeln Arena - Kalmar FF

Kapacitet: 12 182

Kostnad: 250 miljoner

Google Rating: 3,9

Antal reviews: 617

Omdöme: Den första helt nybyggda arenan på listan är Guldfågeln Arena. Arenan ägdes tidigare av KFF själva, men sedan 2017 har kommunen tagit över ägandet. Arenan får en hel del kritik för att den ligger långt ifrån stadens centrum( omkring 6 km) samt att den är svåråtkomlig utan bil, samtidigt som parkeringsmöjligheterna är begränsade.

14. Namn och klubb: Studenternas IP - IK Sirius

Kapacitet: 10 250(vid fotboll)

Kostnad: 400-450 miljoner kronor

Google Rating: 3,9

Antal reviews: 895

Omdöme: Det här är en arena som många gånger hyllats för sin arkitektur och sitt materialval, och där det låga betyget i den här genomgången kanske kan förklaras genom att många betyg delades ut under och innan ombyggnationen. Studenternas invigdes redan 1903 och har sedan flitigt använts av idrottssverige (inte minst för SM-finalerna i bandy). 2020 stod den nya fotbollsarenan klar och numera använder man sig av konstgräs i Uppsala, ett underlag som snart kommer bytas och som har kritiserats.

15. Namn och klubb: Varberg Energi Arena - Varbergs BoIS

Kapacitet: 4700

Kostnad: - (har renoverats sedan 2020 och priset uppges ligga mellan 22-34 miljoner krono)

Google Rating: 3,8

Antal reviews: 213

Omdöme: Till skillnad från Finnvedsvallen så har Varberg Energi Arena (tidigare Påskbergsvallen) varit allsvensk arena i ett par år. Klubben spelar fortfarande med dispens och etapp två av renoveringen som påbörjades 2020 uppskattas vara klar 2023. Anledningen till den låga placeringen tycks vara att det saknas tak vid bortalagets sektion samt att utbudet för mat vid arenan är svagt. Återstår att se ifall detta fixats till 2023.

16. Namn och klubb: Finnvedsvallen - IFK Värnamo

Kapacitet: 5000

Kostnad: - (kommer byggas en ny arena för omkring 100-200 miljoner kronor)

Google Rating: 3,7

Antal reviews: 136

Omdöme: Kanske lite orättvist att IFK Värnamos Finnvedsvallen hamnar sist då arenan vara varit en allsvensk arena i lite drygt ett halvår och även om Värnamo håller sig kvar kommer den inte vara det speciellt mycket längre. I samband med att Smålandsklubben tog steget upp meddelade kommunen att en ny arena kommer att byggas då anrika Finnvedsvallen(invigdes 1935) inte håller måtten för allsvenskan. Anledningen till att man spelar där i år är att man sökt dispens.

FOTNOT: Googles betygsystem genererar ett värde mellan 1-5. Det lägsta i denna undersökning är på 3,9, så överlag har de svenska arenorna rätt bra betyg.

