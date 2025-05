Faraj spelade med hjärnskakning: ”Får inte stressa fram det”

Omar Faraj har dragits med en hjärnskakning under en längre tid.

Under söndagens match mot Malmö FF var han tillbaka på planen – utan att vara helt återställd.

– Man kan känna lite här och där men jag får öka sakta varje dag, säger han till Max efter matchen.



Degerfors kammade noll mot Malmö FF och förlorade med 4-1 under söndagen. På plussidan i ”Bruket” fanns Omar Faraj med i truppen för första gången sedan han ådrog sig en hjärnskakning – och byttes in med en halvtimme kvar att spela.



Om matchen i sin helhet säger han följande:



– Vi började ganska bra där med Raffertys första avslut efter en minut eller något. Sedan känns det ganska bra fram till att de får en straff tidigt och vi tappade matchen lite. De får ett billigt 2-0-mål också och det blir kämpigt att komma tillbaka i matchen när man möter Malmö. Jag tycker att vi i andra, även fast vi släpper in 3-0, jobbar oss tillbaka riktigt bra. Sedan ska vi göra minst ett till mål och om det hade stått 3-2 hade vi fått momentum och alltid hade kunnat hända, men tyvärr sätter vi den inte, säger Faraj till Max.



I slutet av matchen fick Zamalek-lånet en fin chans att reducera men valde att inte nicka. Detta menar han beror på att han fortfarande dras med besvär från sin hjärnskakning.



– Det var en bra boll från Leon (Hien), riktigt bra faktiskt. I vanliga fall kanske jag borde nicka där men jag var lite för feg för det idag, säger han och berättar om hur det kändes att göra comeback:



Omar Faraj är som sagt inte helt återställd och är inte helt säker på att han kan spela torsdagens match mot IFK Norrköping från start.



– Man kan känna lite här och där men jag får öka sakta varje dag och det känns bättre och bättre. Jag får se lite hur det känns under de kommande dagarna, man får ta det som det kommer. Det jobbigaste är att man inte får stressa fram det, jag ha några matcher innan uppehållet och jag ska försöka vara så fräsch det går, avslutar Faraj.