La Liga-klubb jagar Isak Hien

Den svenske landslagsbacken Isak Hien, 23, kan vara på väg att lämna Hellas Verona.

Efter bara några månader i klubben kan den svenska mittbacken vara på väg att lämna Hellas Verona för den spanska La Liga-klubben Espanyol.

Den italienska transfer-experten Fabrizio Romano skriver på sin twitter att Espanyol är intresserade av svensken och planerar att lägga ett bud honom.

Hien som fostrades i AIK men som sedan spelade för Djurgården, lämnade allsvenskan i somras för Hellas Verona. Där har det blivit tolv matcher hittills i Serie A för honom.

Enligt Romano kommer det första budet ligga på 5 miljoner euro, alltså strax över 50 miljoner svenska kronor. Skulle försäljningen bli av så kommer Djurgården få en slant då de har en vidareförsäljningsklausul.

23-åringen har kontrakt med Hellas Verona som går ut sommaren 2026.

