Under vintern valde IK Sirius att låna in Magnus Kaastrup Lyngby BK, nu berättar dansken att Tobias Sana spelade en stor roll i klubbvalet.

Under vintern har IK Sirius plockat in ett par offensiva namn, bland annat så har man lånat in den 22-årige dansken Magnus Kaastrup från Lyngby BK.

Kaastrup har förflutet i Århus där han bland annat spelat med Tobias Sana, Häcken-stjärnan är som en mentor för 22-åringen.

– Jag har kollat på allsvenskan eftersom jag har en väldigt nära vän och mentor i Tobias Sana. Jag har sett några av hans matcher, säger han i podcasten Are you Sirius?.

Kaastrup förklarar även att Tobias Sana hade stor betydelse gällande övergången till Sirius.

– Han sa att om han vore i mina skor skulle han gå till Sirius direkt. Han tyckte att Sirius spelstil passar mig väldigt bra. Han hade bara bra saker att säga. Han hade kunnat säga att Sirius bara slutat tia de senaste åren, men han nämnde det inte utan bara bra saker och hur jag kunde utvecklas här. Han sa att jag måste ta chansen.

Hittills har det blivit tre matcher i allsvenskan för den 22-årige dansken.