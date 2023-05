LIVE

Ikväll tar BK Häcken emot Djurgårdens IF på Bravida Arena. Fjolmästarna har inlett med fyra vinster och en förlust medan Blåränderna har två vinster, en oavgjord och två förluster. Spännande möte väntar på Hisingen.

Inför mötet har Djurgården haft en stort frågetecken kring mittfältaren Hampus Finndell men ikväll finns han åter på planen och i Blårändernas startelva. Däremot genomför Djurgården två förändringar i elvan från senast i förlusten mot Degerfors. Victor Edvardsen och Carlos Moros Gracia bänkas och ersätter gör Joel Asoro och Jesper Löfgren.

Nedan följer FotbollDirekts liverapportering

1: Matchen är igång!

5: Djurgården inleder med ett läge som ställer till det för Häcken. Efter att Magnus Eriksson slår en längre boll i djupet tar Wikheim chansen men tappar bollen i samma moment. Därefter försöker Häcken på en kontring längs högerkanten men DIF står emot och bryter.

6: Häcken spelar sig fram genom Gustafson ut på högerkanten. Wikheim går in lite för oschysst i första läget och Häcken vinner en frispark. Kort därefter smäller det igen och Häcken får en ytterligare frispark i ett läge närmare straffområdet. Frisparken slås in i mitten och chippas över DIF:s backlinje men Vaiho hinner plocka bollen.

11: Sandberg slår en djupledsboll ut på vänsterkanten mot Olden Larsen - som i sin tur slår ett inlägg i straffområdet. Efter lite kladd studsar bollen upp på Rygaards hand men domaren friar. Djurgården tvingas rensa efter lite kamp om bollen. I nästa läge gör BK Häcken samma sak igen genom att slå en längre boll som Romeo tar vara på och vänder bort sin gubbe. Han dribblar sig fri framför DIF:s straffområde och skjuter… skottet går utanför.

18: Det svänger rejält på Hisingen med flertalet chanser fram och tillbaka för båda lagen. Djurgården bryter bollen högt vid mittplan och Häckenspelarna ropar på frispark, domaren friar. Inlägg från Eriksson från högerkanten som Sandberg når högst på och kan rensa undan.

24: Det är två lag som visar respekt för varandra genom att varken tjuva eller chansa i sina passningar. Efter ett inkast från Häcken så vinner Djurgårdens Berg en frispark efter en sen glidtackling från Lund. Häcken lyckas styra undan frisparken men DIF är på andra bollen och Häcken fastnar vid eget straffområde. Återigen Frispark Djurgården efter en hands-situation på Gustafson, denna frispark än närmare än den tidigare. Farligt läge DIF, 32 meter från mål slås frisparken ifrån.

25: Häcken lyckas hålla undan och kan kontra och på några sekunder lyckas Benie Traore springa från sitt eget straffområde till Djurgårdens (med boll). Slarvar med sista passningen vilket tvingar Larsen till ett halvdant skott som går över mål.

30: Häcken vinner en hörna - Rygaard slår hörnan och sätter den själv i ribban. Vaiho har svårt att se bollen på grund av den starka solen.

35: Djurgården har tappat det bollövertaget som gästerna hade inledningsvis. Häcken äter sig in allt mer i matchen och spelar runt på offensiv planhalva. Efter att ha rullat bollen fram och tillbaka mellan kanterna slår Gustafson en passning till Lund som kan skarva vidare och slå in bollen i Djurgårdens straffområde. Väl inne i straffområdet rusar flera Häcken spelare mot boll men DIF hinner peta undan innan någon Häckenspelare når bollen, kort därefter vinkar linjedomaren för offside.

40: Skakiga minuter för Djurgården. Häckens anfall blir längre och längre. Häcken utnyttjar Vaihos dåliga sikt på grund av solen och slår höga bollar. Djurgården lyckas till slut få undan bollen från sin egna planhalva och får en hörna. Återigen vinner Häcken bollen på hörnan och Traore ger sig av. Andersson lyckas stoppas Traore den här gången och kan passa hem till Vaiho.

44: Efter en misslyckad kontring från Häcken är det DIF som ger sig av och lyckas vinna mark. Från högerkanten vänder Eriksson ut till Wikheim som sedan spelar vidare i djupet till Andersson. Inlägget från Andersson bryts av Sandberg med en glidtackling och DIF får börja om.

45: Fjärdedomaren visar en tilläggsminut.

45: MÅL! Djurgården slår in 1-0 genom Joel Asoro efter en tålmodigt anfall från DIF. Anfallet börjar på vänsterkanten från Andersson som spelar in i mitten till Wikheim och skarvar till Eriksson in i straffområdet och chippar till andra kanten och Joel Asoro som slår in bollen i öppen kasse.

1:a halvlek slut!

Så här startade lagen inför kvällens drabbning:

Häcken: Abrahamsson - Fridriksson, Hovland, Sandberg, Lund - Amane, Samuel Gustafson, Rygaard - Uddenäs, Traore, Olden Larsen.

Djurgården: Vaiho - Johansson, Löfgren, Danielson, Andersson - Berg, Finndell, Eriksson - Fallenius, Asoro, Wikheim.

