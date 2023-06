ANNONS

Helsingborg har haft en tuff säsong och nu kan Benjamin Acquah lämna klubben

_ Det finns klubbar som är intresserade, säger han till HD.

Under förra säsongen var Helsingborgs IF ett lag i allsvenskan, men fick när säsongen tog slut ladda om i superettan. Även denna säsong har det gått hack i maskineriet för skåneklubben som parkerar på en näst sista plats i tabellen. En ny tränare i Lee Baxter, bland annat tidigare tränare för AIK togs in för att försöka vända krisen.

Redan för ett par veckor sedan rapporterade HD.se att klubben öppnade för att sälja några spelare för att stärka sin värvningsbudget. Trots att han trivs i klubben och gillar staden kan Benjamin Acquah vara en av spelarna att tack för sig.

– Det har varit en normal konversation med min agent. Det finns klubbar som är intresserade, det har redan stått i tidningarna. Men det finns inget att pusha nu. Jag måste behålla mitt fokus på plan och lämna resten till agenten, säger han till HD.

Vart karriären tar vägen för den 22-årige mittfältaren om han lämnar får tiden utvisa. Acquah har för närvarande kontrakt med Helsingborgs IF fram till 2025.