”I den bästa av världar så ska vi göra som Djurgården gjorde”.

Svenska mästarna BK Häcken närmar sig Europakval med det mest spännande allsvenska material vi har sett på länge.

För BK Häcken är chansen större än någonsin att nå Europa denna sommar.

Med stora pengar på spel har man Djurgårdens mod som förebild.

– I den bästa av världar så ska vi kunna göra precis som Djurgården gjorde, säger Martin Ericsson till FotbollDirekt.se.

Det väntar en spännande, men svårnavigerad sommar för regerande mästarna BK Häcken.

Bland annat kval till Champions League.

Chanserna att ta sig till ett gruppspel i Europa torde vara de största någonsin för svenska mästarna, sett till kvalitet och finans.

Parallelt slåss man också i toppen av allsvenskan. I skrivande stund är Häcken trea, tre poäng bakom ledande Malmö FF.

Men det finns moln.

Visst gör det.

Det ryktas ju allt mer kring namn som kan lämna – inte minst Ibrahim Sadiq och Bénie Traoré. Så det gäller onekligen att vara smarta inför sommarens transferfönster, så man inte tappar allt för mycket spets inför Europakvalet.

Frågan är om man likt Djurgården i fjol kan klara sig genom hela kvalet utan att tvingas sälja?

Sportchef Martin Ericsson uttalar sig nu om hur klubben resonerar kring det växande intresset på stjärnorna – och hur han ser på att förlora en eller flera i sommar.

– Vi kommer nog sälja någon eller några spelare i sommar, så det tror jag kommer att hända, säger han och fortsätter:

– Men vi har ju lyxen att ha flera spelare som är intressanta, sen får vi se vem det blir.

– Sen vem eller vilka beror såklart en del på tajming och bud givetvis, samt hur det träffar för spelarna. Det är ju ett trepartsbeslut i slutändan, med klubbar och spelaren. Så det är svårt att ta ut något i förskott.

– Men vi är förberedda och vet att det finns ett stort intresse kring ett antal spelare; Sadiq, Bénie, på Romeo Amane, vi har det på flertalet spelare som är väldigt intressanta för andra klubbar som säkerligen kommer komma med bud i sommar.

Finns det några konkreta bud som du kan berätta om nu?

– Jag vill inte namnge vilka spelare, men vi har en del bud att ta ställning till som är konkreta. Men det är ingen förhandling eller så som är på gång i dagsläget däremot.

– Men absolut, det finns en del bud.

I fjol så valde Djurgården att behålla namn som Isak Hien i deras kval till Europa för att öka chanserna att ta sig till ett gruppspel. Ett genidrag då man både säkrade sitt första gruppspel någonsin och sålde mittbacken för stora pengar.

Ericsson strävar efter detsamma.

– Det är ju klart att vi vill behålla de så långt som möjligt, vilket vi varit ganska tydliga med till våra spelare när intresse har dykt upp.

– Där får man hela tiden överväga med tajming och storlek på bud, om hur man värderar det hela. Men i den bästa av världar så ska vi kunna göra precis som Djurgården gjorde och behålla laget.

– Då ökar vi chanserna att få dubbla framgångar med både avancemang i Europa och samtidigt sälja spelare till en bra förtjänst. Det är målet.

Ni kommer få flera chanser att ta er till åtminstone gruppspel i Europa Conference League. Så chanserna är stora att få väldigt stora intäkter. Hur mycket vågar ni gambla med att ha is i magen om ni skulle få väldigt stora bud?

– Vi diskuterar det hela tiden och har länge gjort det, jag tror att man kommer fortsätta med det hela tiden. Men vi har ju aldrig haft så stora chanser som nu att ta oss till Europa, så det spelar ju roll.

– Men vi känner oss starka då Europa är en viktig del för oss. Så det gäller att vi hittar en bra balans i kombinationen med intressanta spelare som vi kan sälja med att vi ska stå så starka som möjligt när kvalet närmar sig.

Malmö FF kommer förstärka en hel del i sommar, som är er främsta utmanare om guldet. Hur tungt kommer ni gå för att värva tungt?

– Först och främst så ska det vara rätt spelare, vilka namn de har spelar inte alls stor roll överlag.

– Men jag förstår vad du menar och det handlar helt och hållet om vad vi gör. Så det är självklart att vi ges större möjligheter att spendera mer pengar, ju mer vi presterar i Europa.

– Malmö är ju såklart en ganska lång väg framför oss med flera år av intjänade pengar i Europa, så vi har en bit dit innan vi kan köpa in spelare på det där sättet. Men förhoppningsvis så kan vi ha en bra sommar vilket gör att vi kommer ha ett bättre läge.

Ni har ju en av seriens starkaste trupper. Men med så många skador som ni har haft har det påverkat er en hel del. Ni går snart in i ett Champions League-kval.

Vilka positioner ser du behövs stärkas upp?

– Först och främst så är det otroligt imponerande att vi lyckats så bra, trots alla tunga skadorna vi åkt på. Trots det har vi lyckats ta en cuptitel och fler poäng än i fjol på lika många matcher. Så det är en historiskt bra start, som vi har gjort.

– Sedan har vi fått höra mycket att det kommer bli tufft att spela många matcher i Europa jämte allsvenskan för truppen. Men jag hoppas att vi har klarat oss igenom den värsta skadesituationen under våren och vara mer intakt under hösten som kommer.

– Först och främst så får vi tillbaka flera spelare. Det har ju varit långtidsskador i Tobias Sana, Ali Youssef och Filip Trpcevski som alla kommer tillbaka nu och tränar för fullt inför återstarten. Det ger oss en andra möjligheter och en annan bredd än vad vi haft hittills.

– Vi har ju tappat Lars [Olden Larsen] på kanten, men med både Tobias och Ali så känns det bra där. Så får vi även lite extra bredd där framme med Filip.

– Samtidigt får vi vara rimliga och inte lägga för stor press på de då alla tre varit borta länge.

– Sedan får vi se vad som händer i truppen. Det är ju fullt rimligt att vi kommer att sälja spelare det här fönstret men jag hoppas att vi kommer kunna behålla till stora delar hela truppen.

– Det måste ju såklart passa tajmingmässigt om vi tappar spelare. Målet är att hålla truppen så intakt som möjligt i början av kvalet åtminstone. Sedan längre fram så kan det finnas vissa positioner som vi eventuellt kan tänka oss att sälja spelare. Där känner jag att vi har relativt bra koll på vad vi behöver göra i sådana fall.

Du nämner Tobias Sana som är nära en comeback. Anser du att han är en rak ersättare till Lars Olden Larsen?

– Ser man speltidsmässigt så är det ju kanterna där vi har bytt mest under våren. Det är ju också en position där det kräver mycket maxlöp, vi vill ju gärna ha så många spelare som möjligt där.

– Så det krävs många spelare nu när det väntar många matcher som väntar.

– Så vi får ju nu tillbaka både Sana och Ali, sen så får vi snart tillbaka [Ibrahim] Sadiq också. Sen kommer ju Simon Gustafson tillbaka, han spelade faktiskt till höger när vi mötte Varbergs med en man mindre, så många skickliga alternativ har vi ju framöver.

– Men vi ser ju över egentligen alla positioner så att vi är redo om någon skulle lämna i sommar. Sen får man se vart vi behöver agera – men just nu står vi väldigt starka.