ANNONS

Nya rekord för FD – och nu blir vi en stor affär också.

Stort tack till så många läsare. Vi fortsätter växa.

Vi har i genomsnitt ökat vår trafik med närmare 40 procent och börjar nu närma oss 200 000 läsare per vecka.

Tillsammans med detta så redovisar vi likaledes även all-time-high för vår Premium.



Mixen i vårt innehåll har allt mer börjat sätta sig. Från lättsmält till omfattande analyser och djup genom inte minst en dokumentär serie: ”Where are they now? Vi ska aldrig glömma er”. Detta om äldre allsvenska före detta stjärnor.

Lägg där till ett ansikte som Patrick Ekwall – Sveriges kanske mest erfarne krönikör som följt allsvenskan sedan 1990-talet.



Men inte nog med det.

Nyligen har det blivit officiellt att FotbollDirekt efter många år med ESMG säljs och och nu får danska Better Collective som ny ägare.

FotbollDirekt är en del av en affär som är värd hela 44 miljoner kronor! Detta tillsammans med bland annat vår systersajt Svenska Fans.En oerhört stark och spännande utveckling resulterar ytterligare och kommer nu att fortsätta med ännu större resurser än någonsin tidigare.Ett stort tack för alla dessa år med ESMG till Johan Ejermark. Hannes Andersson och Max Andersson.Nu börjar ett nytt kapitel med ett stort och inflytelserikt internationellt bolag som Better Collective är.Jag och mina närmaste medarbetare Marcus Liedbergius, Rasmus Hjortling Olofsson och Patrick Ekwall kan inte känna annat än stor ödmjukhet för hur våra läsare tar emot oss.Tack!/Ola GustavssonChefredaktör.