Så tippar experterna svenska cupen 2024

ANNONS

I helgen drar tävlingssäsongen 2024 i gång.

FotbollDirekt har bett experter spå utgången av svenska cupen.

Så här tippar Erik Edman, Jonas Dahlqvist, Karin Frick och Tommy Åström grupperna.

I helgen går 2024 års svenska cupen av stapeln och de första matcherna spelas klockan 13 på lördagen. Flera av grupperna är minst sagt gastkramande. Kanske främst grupp 2 med Örgryte IS, Gais och Elfsborg – eller grupp 4 med både Djurgården och AIK.

Inför premiären har FotbollDirekt därför bett tre experter tippa hur samtliga grupper slutar – och vem som kommer stå som slutsegrare efter finalen den 9 maj.

***

Erik Edman, expert och tidigare spelare:

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Varbergs Bois

3. Östers IF

4. IFK Luleå

Grupp 2

1. IF Elfsborg

2. Gais

3. Degerfors IF

4. Örgryte IS

Grupp 3

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. Landskrona Bois

4. Östersunds FK

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3. Skövde AIK

4. Nordic United FC

Grupp 5

1. IFK Värnamo

2. Halmstads BK

3. Helsingborgs IF

4. Trelleborgs FF

Grupp 6

1. Kalmar FF

2. AIK

3. Örebro SK

4. Gefle IF

Grupp 7:

1. Mjällby AIF

2. Hammarby IF

3. Västerås SK

4. Gif Sundsvall

Grupp 8:

1. IK Sirius

2. IFK Norrköping

3. IK Brage

4. Utsiktens BK

Kommentar: – Enda skrällen jag tror på är Mjällby som möter Hammarby på Tele2 i sista omgången och som jag tror kan fixa en förstaplats i gruppen. Norrköping har ett jobbigt år framför sig och Sirius kan knipa platsen i grupp 8.

– Att få spela hemma i kvartsfinalen är en oerhört viktigt fördel för att kunna gå hela vägen, och idag kan jag inte se nåt annat än att MFF tar hem cupen, många av de främsta konkurrenterna har fått bygga om en hel del och har en bra bit kvar innan de kan störa skåningarna, säger Erik Edman.

***

Jonas Dahlqvist, kommentator Discovery+:

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Östers IF

3. Varbergs Bois

4. IFK Luleå

Grupp 2

1. IF Elfsborg

2. Örgryte IS

3. Gais

4. Degerfors IF

Grupp 3

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. Östersunds FK

4. Landskrona Bois

Grupp 4

1. IFK Göteborg

2. Djurgårdens IF

3. Skövde AIK

4. Nordic United FC

Grupp 5

1. IFK Värnamo

2. Halmstads BK

3. Helsingborgs IF

4. Trelleborgs FF

Grupp 6

1. AIK

2. Örebro SK

3. Kalmar FF

4. Gefle IF

Grupp 7

1. Hammarby IF

2. Mjällby AIF

3. Gif Sundsvall

4. Västerås SK

Grupp 8

1. IFK Norrköping

2. IK Sirius

3. IK Brage

4. Utsiktens BK

Kommentar: – Jag tänker väl att det kommer att se ut som de senaste åren – någon mindre skräll här och där men ändå oerhört svårt för exempelvis superettan-lagen att ta sig vidare. Det kan bli jämnt i grupperna mellan AIK och Kalmar, Värnamo och Halmstad samt Blåvitt och Djurgården. Gruppen med Norrköping och Sirius känns också öppen.

– Rimligast är att MFF vinner, men jag har AIK som outsider, säger Jonas Dahlqvist.

***

Karin Frick, programledare Discovery+:

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Östers IF

3. Varbergs Bois

4. IFK Luleå

Grupp 2

1. IF Elfsborg

2. Gais

3. Degerfors IF

4. Örgryte IS

Grupp 3

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. Landskrona Bois

4. Östersunds FK

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3. Nordic United FC

4. Skövde AIK

Grupp 5

1. Halmstads BK

2. IFK Värnamo

3. Trelleborgs FF

4. Helsingborgs IF

Grupp 6

1. Kalmar FF

2. AIK

3. Örebro SK

4. Gefle IF

Grupp 7

1. Hammarby IF

2. Västerås SK

3. Mjällby AIF

4. Gif Sundsvall

Grupp 8

1. IFK Norrköping

2. IK Sirius

3. Utsiktens BK

4. IK Brage

Kommentar: – Alltid svårt med skrällar. Och vad är en skräll? Man får ju sätta det i relation till laget. Ser inga jätteskrällar men om jag ska säga något så säger jag Västerås då. Ingen tror på dem men vad kan de göra som fortsättning på sitt fina fjolår i superettan? Tuff grupp och tuff inledning mot Hammarby men är det någon gång man ska skrälla mot förväntade topplag kanske det är nu i början på året.

– Jag tror Elfsborg vinner, säger Karin Frick.

***

Tommy Åström, programledare Discovery+:

Grupp 1

1) Malmö FF

2) Östers IF

3) Varbergs Bois

4) IFK Luleå

Grupp 2

1) IF Elfsborg

2) Gais

3) Degerfors IF

4) Örgryte IS

Grupp 3

1. IF Brommapojkarna

2. BK Häcken

3. Östersunds FK

4. Landskrona Bois

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. Skövde AIK

3. IFK Göteborg

4. Nordic United FC

Grupp 5

1. IFK Värnamo

2. Halmstads BK

3. Helsingborgs IF

4. Trelleborgs FF

Grupp 6

1. Kalmar FF

2. AIK

3. Örebro SK

4. Gefle IF

Grupp 7

1. Hammarby IF

2. Västerås SK

3. Mjällby AIF

4. Gif Sundsvall

Grupp 8

1. IFK Norrköping

2. IK Sirius

3. Utsiktens BK

4. IK Brage

Kommentar: – Jag tror att de lag som till vardags spelar på konstgräs och som är anpassade för det underlaget kommer ha vissa fördelar under cupspelet där matcherna i huvudsak spelas på konstgräs. Dessutom finns ju aspekten att vissa lag får fler hemmamatcher än andra.

– Hammarby och Djurgården sätter jag som guldfavoriter i svenska cupen 2024. Dels för att de är starka på konstgräs och dels för att de kommer gå ”all in” för att komma åt en Europaplats då de misslyckades med sin respektive målsättning av bli topp tre i allsvenskan 2023, säger Tommy Åström.