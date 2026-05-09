Efter derbykrossen: ”Fortfarande bara vunnit en match”

Gais knep en viktig seger i derbyt mot Örgryte IS.

Det blev lagets första trepoängare för säsongen.

– Vi ska fortsätta på den vägen, säger Gais-yttern Oscar Pettersson till FotbollDirekt.

Fem poäng på sex matcher i allsvenskan.

Fjolårstrean Gais har haft en tung start på säsongen i allsvenskan. I Originalderbyt mot Örgryte IS fick ”Makrillarna” till slut jubla.

Matchen slutade 4–0 och nyförvärvet Oscar Pettersson, 26, var med och bidrog till slutresultatet.