MFF tar första segern på en månad – Botheim med hattrick

Malmö FF har vunnit en fotbollsmatch.

Detta för första gången sedan den 27 april.

I dag besegrade man Halmstads BK hemma – efter ett hattrick av Erik Botheim.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i veckan fick Miguel Angel Ramirez sparken av Malmö FF, med nio allsvenska matcher på sitt cv.

I dag fick de assisterande tränarna Guillermo Molins och Mario Chavez leda de Himmelsblå i hemmamötet med Halmstads BK.

Där skulle Adrian Skogmar befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle redan efter fyra minuter, och skjuta in 1-0-målet. Två minuter senare fick Omar Faraj hjälp av en styrning på sitt avslut vilket innebar att matchen var kvitterad.

När matchen var 26 minuter gammal snappade just Faraj upp en passning i slottet av boxen och rullade in ledingsmålet för HBK. Det skulle dock bara stå sig i ett par minuter, då Kenan Busuladzic dundrade in en retur till 2-2 efter en haltvimme.

Den andra halvleken kom att handla om en spelare – Erik Botheim.

Detta då han tog ledningen i den 60:e minuten, gjorde sitt andra mål två minuter senare och fullbordade sitt hattrick i den 68:e minuten. Det första gjorde han via huvudet, det andra via en läcker chipp och det tredje på en retur.

Bollen var norrmannens efter matchen, segern Malmö FF:s första på fem försök.