Gais besegrade Kalmar – efter snöpligt självmål

Samuel Salter gjorde sitt tredje allsvenska mål, Melker Hallberg ett oturligt självmål.

Gais vann matchen mot Kalmar FF med bekväma siffror hemma på Gamla Ullevi.

Efter segern mot Hammarby föll Gais med uddamålet mot succélaget IK Sirius förra veckan.

I dag välkomnade man nykomlingen Kalmar FF till Gamla Ullevi i vad som är den sista omgången innan sommaruppehållet.

KFF kom i sin tur från en viktig trepoängare hemma mot Degerfors men skulle få det tuffare mot ”Makrillarna” i dag.

Redan i den sjätte minuten hittade William Milovanovic rätt med ett inlägg på den bortre stolpen. Där befann sig Samuel Salter som prickade rätt med avslutet och tog ledningen med sitt tredje allsvenska mål sedan ankomsten i vintras.

Därefter dröjde det fram till minut 81 innan vi fick se matchens andra mål. Det var också ett dråpligt sådant då KFF:s Melker Hallberg rensade bollen rakt upp i luften från nära håll efter misskommunikation med Samuel Brolin. Målet kom också att tilldömas efter att bollen seglat in i mål, trots en rensning i sista stund.

Tre minuter senare såg Anes Cardaklija till att nicka in bollen i rätt målbur vilket innebar 3-0 för Gais som också tog hem alla poäng under lördagen.