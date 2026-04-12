JUST NU: Så startar Djurgården mot Kalmar FF

Djurgården ska tacka av Bosse Andersson i sin hemmapremiär.

Då väljer Jani Honkavaara att starta Mikael Marqués som högerback.

Se hela elvan nedan.

Djurgården fick en smakstart på årets säsong när man besegrade Gais på Gamla Ullevi i premiären. Nu väntar Kalmar FF på 3Arena i säsongens första hemmamatch.

Djurgården gör två förändringar. Mikael Marqués ersätter Piotr Johansson som högerback och Leon Hien går in istället för Jacob Une i mittförsvaret.

Djurgården (4-2-3-1)

Jacob Rinne – Mikael Marques, Miro Tenho, Leon Hien, Max Larsson – Hampus Finndell, Matias Siltanen – Patric Åslund, Bo Hegland, Oskar Fallenius – Kristian Lien

Kalmar FF

Presenteras snart

