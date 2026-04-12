Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

JUST NU: Så startar Djurgården mot Kalmar FF

Author image
Jakob Bergelv
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Djurgården ska tacka av Bosse Andersson i sin hemmapremiär.
Då väljer Jani Honkavaara att starta Mikael Marqués som högerback.
Se hela elvan nedan.

Djurgården fick en smakstart på årets säsong när man besegrade GaisGamla Ullevi i premiären. Nu väntar Kalmar FF 3Arena i säsongens första hemmamatch.

Djurgården gör två förändringar. Mikael Marqués ersätter Piotr Johansson som högerback och Leon Hien går in istället för Jacob Une i mittförsvaret.

Djurgården (4-2-3-1)
Jacob Rinne – Mikael Marques, Miro Tenho, Leon Hien, Max Larsson – Hampus Finndell, Matias Siltanen – Patric Åslund, Bo Hegland, Oskar Fallenius – Kristian Lien

Kalmar FF
Presenteras snart

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt