Visar nu varför pengar kastades över Djurgården

Djurgården gjorde en försäljning som ingen kunde förutspå.

Nu börjar det hända saker kring supertalangen Warren Ngana som allt mer fått ögonen på sig från A-lagshåll i tyska storklubben RB Leipzig.

Foto: Bildbyrån

Tänk att den här killen i juli i fjol skrev ett ungdomskontrakt med Djurgården. Det skulle inte ta mer än lite drygt ett halvår innan Warren Ngana skulle få en spinn som ingen kunnat föreställa sig. Utan en enda allsvensk spelminut så klev den tyska storklubben RB Leipzig in – i konkurrens med Bayern och Juventus – och gjorde en affär som totalt sett kan ge Dif omkring 25 miljoner kronor.

När det kommer till hans vardag numera så börjar han få fotfäste i en av Tysklands största klubbar.

Enligt FD:s uppgifter tillåts Ngana nu allt mer att rotera på a-lagsträningar, ibland flera gånger i veckan i ett omklädningsrum med tunga namn som kapten David Raum, Christoph Baumgartner, norske Antonio Nusa samt danske Conrad Harder.

Den 16-årige mittbacken pendlar mestadels mellan P19 och A-nivån och när det kommer till matcher finns en split mellan P17-19. Ngana är även juniorlandslagsman och har ett kontrakt fram till sommaren 2028.